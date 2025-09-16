Πασχαλάκης: «Πρωταρχικός στόχος να περάσουμε στην επόμενη φάση - Έχω ευρωπαϊκή εμπειρία»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο (17/9,19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, θα πάρει φανέλα βασικού στην αυριανή αναμέτρηση καθώς ο Κωνσταντής Τζολάκης θα εκτίσει την ποινή του για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στον δεύτερο αγώνα κόντρα στη Μπόντο Γκλίμντ στη φάση των «16» του Europa League την περασμένη σεζόν.

Ο 36χρονος γκολκίπερ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου, τονίζοντας πως ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι να προκριθεί στην επόμενη φάση και να συνεχίσουν με το ίδιο μέταλλο και την ίδια αγωνιστική πειθαρχία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Πασχαλάκη:

Για το πώς πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός: «Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να συνεχίσυμε να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι».

Για το ντεμπούτο του στο Champions League: «Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρια μου να κανω το καλυτερο που μπορω. Δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε οδηγίες. Δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να δίνονται οδηγίες στις προπονήσεις καθημερινά».

Για το αν είναι must-win παιχνίδι: «Σίγουρα είναι ένας απαιτητικός αντίπαλος που αξίζει τον σεβασμό μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πολύ τους τρεις βαθμούς, όπως και απέναντι σε όλες τις ομάδες. Θα αντιμετωπίσουμε και πολύ δυνατές ομάδες, που θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ίδιο σεβασμό».

Με τι θα είναι ικανοποιημένοι: «Σίγουρα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, για αυτό δουλέψαμε. Κάναμε μια απαιτητική προετοιμασία και θα είμαστε χαρούμενοι να περάσουμε στην επόμενη φάση».