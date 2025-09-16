To Football Meets Data προβλέπει πρόκριση του Ολυμπιακού στο Champions League

Η δράση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει, και ο Ολυμπιακός, θα αγωνιστεί έπειτα από πέντε χρόνια στο Champions League, αντιμετωπίζοντας στην πρεμιέρα την Πάφο (17/9,19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Με αυτόν τον τρόπο η γνωστή ιστοσελίδα, αναλύσεων και προβλέψεων Football Meets Data, γνωστοποίησε την πρόβλεψή της για την τελική βαθμολογία , τοποθετώντας όμως τους «ερυθρόλευκους» σε διαφορετική θέση, από ότι τους είχε στην πρώτη της εκτίμηση. Στην πρώτη πρόβλεψη οι νταμπλούχοι Ελλάδας, έμειναν οριακά εκτός συνέχειας της διοργάνωσης, τερματίζοντας στην 25η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ωστόσο η δεύτερη πρόβλεψη, τοποθετεί το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην 23η θέση της βαθμολογίας, με 58% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs και 7% για απευθείας είσοδο στην οκτάδα και κατ' επέκταση τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.