Το σχέδιο για την «Ολυμπιακή πολιτεία» και το νέο Καραϊσκάκη - τιτάνιο έργο με ορίζοντα πενταετίας

Ενα μεγάλο σχέδιο γιά το νέο στάδιο Καραϊσκάκη και την δημιουργία μίας «Ολυμπιακής Πολιτείας» επεξεργάζονται εδώ και καιρό στην διοίκηση του Ολυμπιακού με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών για όλες τις ομάδες του συλλόγου.

Το συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θα φαντάζει «φαραονικό» σε σχέση με τις υπάρχουσες αθλητικές υποδομές στην χώρα αλλά και το ίδιο το στάδιο του Φαλήρου, έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται εδώ και δύο χρόνια υπό άκρα μυστικότητα. Από το πλάνο αυτό έχουν διαρρεύσει ελάχιστα πράγματα και σίγουρα τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Ωστόσο, η φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται ο συγκεκριμένος σχεδιασμός αλλά και το πώς βλέπουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού το γήπεδο που αρμόζει σε μία μεγάλη ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, μετά και την κατάκτηση του Conference League μπορεί να δώσει μία καθαρή εικόνα για το τι πρόκειται να δούμε στο κοντινό μέλλον.

Το νέο στάδιο υπολογίζεται πως δεν θα έχει σε τίποτα να ζηλέψει από εκείνα που οι έλληνες φίλαθλοι θαυμάζουν στο εξωτερικό, από γήπεδα που μάλιστα έχουν αυτό τον καιρό έχουν μπει σε διαδικασία αναβάθμισης.

Το βασικό στοιχείο το οποίο μελετά η διοίκηση του Ολυμπιακού είναι η ζήτηση των εισιτηρίων. Την τελευταία χρονιά, μετά και την κατάκτηση του ευρωπαικού τροπαίου, τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού ακόμα και με μικρές ομάδες είναι sold out.

Ετσι, ο Ολυμπιακός που έχει πια μεγαλύτερη ευρωπαική πορεία δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα γήπεδο που χωράει 33.000 θεατές όχι μόνο για την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των οπαδών του αλλά και γιατί στον ανταγωνισμό με μεγάλους ευρρωπαϊκούς συλλόγους δεν μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχου βεληνεκούς στάδιο.

Γιά την προοπτική του γηπέδου αλλά και την "Ολυμπιακή Πολιτεία" μίλησε στην εκπομπή BACK2ΜΠΑΚ ο Κώστας Καραπαπάς, απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών και αναφερόμενος εκτενώς στον σχεδιασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως «η ομάδα δεν χρειάζεται καμία βοήθεια από κανέναν για την αναβάθμιση του γηπέδου», ξεκαθαρίζοντας ότι το μόνο που ζητούν είναι «να μην τους σταματήσει κανείς καθ’ όλη τη διάρκεια του πρότζεκτ». Ταυτόχρονα, ο κ. Καραπαπάς σημείωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αλλάξει επίπεδο σε όλους τους τομείς ιδίως μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, υπογραμμίζοντας πως το πρότζεκτ αναβάθμισης του γηπέδου «δουλεύεται» εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιστορική χρονιά των 100 χρόνων του συλλόγου, σημειώνοντας τι θα ήθελε να αλλάξει για να είναι «τέλεια», ενώ με μια αποκαλυπτική δήλωση παραδέχτηκε ότι «το δεύτερο αγαπημένο μου γήπεδο είναι η OPAP Arena».

Το flash.gr επιχείρησε να μάθει πριν αποκαλυφθεί το οτιδήποτε, πως θα μπορούσε να μοιάσει το γήπεδο του Ολυμπιακού, βασισμένο στα πρότυπα του «Σαν Μαμές». Το AI μας έδωσε μια... γεύση και το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε για το «γηπεδικό» ο Κώστας Καραπαπάς