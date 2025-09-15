Απίστευτη απόφαση του διαιτητή σε ματς του Κυπέλλου ερασιτεχνών (video)

Για τη 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας επικράτησε με 3-2 της Νάουσας στην έδρα του και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όμως ο διαιτητής Αργυρός έκλεψε την παράσταση με αρνητικό τρόπο.

Στο 20ό λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο ρέφερι από τον ΣΔ Πέλλας υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Μηχανιώνας, προκαλώντας απορία και αντιδράσεις σε φιλάθλους και παίκτες με την απόφασή του.

Ύστερα από σέντρα του Κράνια, ο επιθετικός Κυριακίδης του Ποσειδώνα επιχείρησε εναέριο σουτ, όμως δεν βρήκε καλά τη μπάλα και κατέληξε στο έδαφος.

Κοντά του δεν υπήρχε καν αμυντικός της Νάουσας, κανείς δεν τον πίεσε ή τον μάρκαρε, ωστόσο ο διαιτητής θεώρησε την πτώση ως παράβαση και υπέδειξε πέναλτι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Οι παίκτες της Νάουσας δεν αντέδρασαν έντονα∙ κάποιοι απλώς ύψωσαν τα χέρια, άλλοι έπιασαν το κεφάλι τους, και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Ο ίδιος ο Κυριακίδης ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα ανέβασε το σκορ στο 2-0.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (Αμανατίδης): Καραπατσιάς, Κράνιας (90′ Λίλα), Σεβαστίδης, Χατζηβασιλειάδης, Γιαννούσης, Σαλιάρης (68′ Αρβανιτίδης), Μπαγιόπουλος (68′ Λάμπογλου), Σκένδρος, Τεμερτζόγλου (68′ Ιγνατίου), Κυριακίδης, Γιολβάνης.

ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ (Συριτούδης): Ζάχος, Παπαδόπουλος Ν., Τζιέρτζι, Κυριακίδης, Γκουλά (83′ Παπαδόπουλος Μ.), Ασλαμπάλογλου, Μπόσι (46′ Τσιακίρης), Φασίδης, Καρασαρίδης (62′ Μεληκιώτης), Λαφάρας, Τζιμουλίκος.

Δείτε το απίστευτο στιγμιότυπο στο 1:50: