Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου: Έφυγε από τη ζωή ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, σε ηλικία 41 ετών, με τον πρώην παίκτη του Πανιωνίου και του Ερυθρού Αστέρα να αφήνει την τελευταία του πνοή σήμερα (16/9) σε αγώνα παλαιμάχων στη Σερβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΜΜΕ της Σερβίας, ο 41χρονος έπαθε έμφραγμα σε αγώνα παλαίμαχων του Ερυθρού Αστέρα και σκόρπισε τη θλίψη σε χιλιάδες φιλάθλους του ποδοσφαίρου. Ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς πέρασε για ένα μικρό διάστημα από τον Πανιώνιο, παίζοντας 16 αγώνες με τη φανέλα του αλλά πρόλαβε να δεθεί τόσο με την ομάδα, όσο και με την Ελλάδα, για την οποία δήλωσε πως του άρεσε τόσο που θα σκεφτόταν ακόμα και μόνιμη εγκατάσταση.

Η σύντομη παρουσία του εδώ (μεταξύ 2011 και 2013) δεν ήταν αρκετή για να αποδείξει ότι επρόκειτο για ένα πολύ ποιοτικό χαφ, μέλος μίας ακόμα ταλαντούχας «σειράς» των Σέρβων (παρέα με Κολάροφ, Ιβάνοβιτς, Τόσιτς και άλλους) με τίτλους και πολλές συμμετοχές στον Ερυθρό Αστέρα, όπου ήταν αγαπημένος του κοινού.