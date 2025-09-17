Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός ΑΕΚ Άρης ΠΑΟΚ

Ώρα και κανάλι για τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας

Η League Phase του Κυπέλλου συνεχίζεται. Δείτε αναλυτικά ώρα και κανάλι μετάδοσης.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με δυνατές αναμετρήσεις για τις μεγάλες ομάδες και τηλεοπτική κάλυψη από την Cosmote TV. Στις 15:00, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από Cosmote Sports 1HD. Η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στο Αιγάλεω στις 16:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2HD. Στις 17:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην Λεωφόρο την Athens Kallithea, με το ματς να καλύπτεται από το Cosmote Sport 3HD, ενώ ο ΠΑΟΚ δίνει εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό και αυτός στις 17:30, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται από το Cosmote Sport 4HD.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός ΑΕΚ Άρης ΠΑΟΚ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader