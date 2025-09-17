Ώρα και κανάλι για τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με δυνατές αναμετρήσεις για τις μεγάλες ομάδες και τηλεοπτική κάλυψη από την Cosmote TV. Στις 15:00, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από Cosmote Sports 1HD. Η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στο Αιγάλεω στις 16:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2HD. Στις 17:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην Λεωφόρο την Athens Kallithea, με το ματς να καλύπτεται από το Cosmote Sport 3HD, ενώ ο ΠΑΟΚ δίνει εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό και αυτός στις 17:30, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται από το Cosmote Sport 4HD.





Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας