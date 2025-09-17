Αστέρας Τρίπολης: Ισόπαλος απέναντι στην Κηφισιά - «Διπλό» του Άρη στο Αγρίνιο με λυτρωτή Μορόν

Κηφισιά και Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Καλύτεροι οι Αρκάδες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, στο 10ο λεπτό είχαν καλή στιγμή με τον Τζοακίνι, τον οποίο νίκησε ο Ξενόπουλος σε τετ α τετ. Πέντε λεπτά μετά η κεφαλιά του Μποτία πέρασε εκτός εστίας, στο 27' ο Κετού εκτέλεσε φάουλ, o Eμμανουηλίδης πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε.

Τρία λεπτά μετά ο Αστέρας άνοιξε το σκορ. Ωραία ατομική ενέργεια, ο Κετού απέφυγε Σμπώκο και Τζίμα, έβγαλε τη σέντρα και ο Εμμανουηλίδης με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ένα σουτ του Τζίμα δεν ανησύχησε τον Τσιντώτα. Με την έναρξη της επανάληψης η Κηφισιά έχασε διπλή ευκαιρία με τα σουτ των Εσκιβέλ και Ντίας να μη βρίσκουν τέρμα. Στο 56ο λεπτό 56' η εκτέλεση φάουλ του Πομόνη τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων. Για να έρθει στο 68ο λεπτό η ισοφάριση για την Κηφισιά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τεττέη, το οποίο κέρδισε ο ίδιος από τον Τσιντώτα.

Την ίδια ώρα, ο Άρης κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το Αγρίνιο, απέναντι στον Παναιτωλικό, με σκόρερ τον Μορόν στις καθυστερήσεις (90+3).