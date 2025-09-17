Ώρα και κανάλι για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League κόντρα στην Πάφο

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης υποδεχόμενος την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:45.



Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από δύο κανάλια. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί από το Cosmote Sport 2HD, που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Champions League, αλλά και από το MEGA. Έτσι, όλοι όσοι δεν βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να δουν σε απευθείας μετάδοση τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιστροφή των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας