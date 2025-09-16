Καρσέδο: «Ο Μεντιλίμπαρ έχει ίδια φιλοσοφία με τον Έμερι - Να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο»

Η Πάφος, έκανε την «υπέρβαση» στα προκριματικά του UEFA Champions League και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης με τον πρώτο της αντίπαλο να είναι ο νταμπλούχος Ελλάδας, Ολυμπιακός.

Οι Κύπριοι θα φιλοξενηθούν από τους «ερυθρόλευκους» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (17/9,19:45) και ο προπονητής του συλλόγου, Χουάν Κάρλος Κασέδο, στη συνέντευξη τύπου ανέφερε πως το όνειρο τους γίνεται πραγματικότητα ενώ παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του θα προσπαθήσει να παίξει καλό ποδόσφαιρο.

Επιπλέον τόνισε πως έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Μεντιλίμπαρ, όταν ήταν βοηθός του Έμερι και πως η προσέγγιση του τεχνικού των Πειραιωτών, μοιάζει αρκετά με αυτή που είχε με τον Έμερι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουάν Κάρλος Κασέδο:

«Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Κοιτάζουμε και περιμένουμε το παιχνίδι, δουλέψαμε σκληρά την σεζόν. Τ’ όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είμαστε εδώ. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε. Όλοι ανυπομονούμε για αύριο για να παίξουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο».

Για την τακτική κόντρα στον Ολυμπιακό: «Έχουμε το πλάνο μας, δεν αλλάζουμε πολλά. Οι παίκτες ξέρουν τι να κάνουν, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο».

«Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και όλα θα είναι δύσκολα για εμάς. Θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαστε χαρούμενοι».

Για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ: «Συναντηθήκαμε πολλές φορές όταν ήμουν μαζί με τον Έμερι. Είμαι χαρούμενος που θα τον συναντήσω ξανά».

Για την πίεση ψηλά που χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ: «Στο μοντέρνο ποδόσφαιρο όλοι ξέρουμε πως παίζουν οι ομάδες. Έχει ίδια προσέγγιση με αυτή που είχαμε με τον Έμερι».