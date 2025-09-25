Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο: «Έσβησε» στα 21 του πρώην παίκτης της Άρσεναλ

Το αγγλικό ποδόσφαιρο πενθεί για τον αδόκητο χαμό του Μπίλι Βίγκαρ. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, που στο παρελθόν ανήκε στην Άρσεναλ και αγωνιζόταν πλέον στην Τσίτσεστερ Σίτι, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη, ύστερα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το περασμένο Σάββατο.

Billy Vigar dead age 21: Former Arsenal academy star passes away after suffering 'significant brain injury' during match https://t.co/mJJfOHo6aH — Daily Mail Sport (@MailSport) September 25, 2025

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Γουίνγκεϊτ και Φίντσλεϊ, ο νεαρός έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλική βλάβη. Ο Βίγκαρ τέθηκε αμέσως σε τεχνητό κώμα, ενώ την Τρίτη υποβλήθηκε σε επέμβαση σε μια ύστατη προσπάθεια των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Ωστόσο, ο οργανισμός του δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Βίγκαρ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συμπαίκτες και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Συλλυπητήρια μηνύματα κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συλλόγους όλων των κατηγοριών. Η Αγγλική Ομοσπονδία δήλωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Μπίλι Βίγκαρ. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του». Αντίστοιχα, Ντέρμπι Κάουντι, Ίστμπορν, Χέιστινγκς, αλλά και σύλλογοι όπως Μπράιτον, Φούλαμ και Πόρτσμουθ εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια.