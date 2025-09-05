Η «κατάρα» του Ράμσεϊ συνεχίζεται και «χτύπησε» τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Η φήμη της «κατάρας του Άαρον Ράμσεϊ», όταν δηλαδή εκείνος σκοράρει, τις αμέσως επόμενες μέρες κάποιος διάσημος χάνει τη ζωή του, αναβίωσε για ακόμη μία φορά, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στους φιλάθλους ανά τον κόσμο. Ο 34χρονος Ουαλός μέσος, που υπέγραψε φέτος στην Ουνάμ Πούμας του Μεξικού, βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα πετυχαίνοντας νικητήριο τέρμα στο φινάλε της αναμέτρησης με την Άτλας Γουαδαλαχάρα.



Λίγες ημέρες αργότερα, έγινε γνωστός ο θάνατος του διάσημου σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών. Η χρονική σύμπτωση οδήγησε πολλούς χρήστες των social media να συνδέσουν ξανά το όνομα του Ράμσεϊ με το περίφημο «καταραμένο» μοτίβο που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια, κάθε φορά που σκοράρει, ένας διάσημος χάνει τη ζωή του.





Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιες συμπτώσεις προκαλούν αίσθηση. Από το 2011 και το γκολ του Ουαλού κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που «συνδέθηκε» με τον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μέχρι τα γκολ του που συνέπεσαν με τον θάνατο προσωπικοτήτων όπως ο Στιβ Τζομπς, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Στίβεν Χόκινγκ και η Ολίβια Νιούτον-Τζον, η «κατάρα» έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις.



Η «κατάρα» του Ράμσεϊ συνεχίζει να προκαλεί δέος και σχόλια, με κάθε γκολ του να αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως ποδοσφαιρική επιτυχία, αλλά και ως… οιωνός.