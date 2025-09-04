Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν ήταν μόνο κορυφαίος σχεδιαστής μόδας, αλλά και... μύθος στο μπάσκετ!

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών.

Ο σχεδιαστής είχε κλείσει τα 91 μόλις στις 11 Ιουλίου. Δίπλα του ήταν η οικογένειά του και ο Λέο Ντελ’ Όρκο, ο σύντροφός του τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους πλέον επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και του 21ου αιώνα. Εκτός από το πάθος του για την μόδα, ο Αρμάνι διέγραψε σπουδαία πορεία και στα αθλητικά δρώμενα ως ιδιοκτήτης της μπασκετικής ομάδας Ολίμπια (πλέον γνωστή ως Αρμάνι) Μιλάνο.

Πως έφτασε να είναι ιδιοκτήτης της Ολίμπια Μιλάνο

Η πρώτη του «επαφή» με την Ολίμπια έγινε το μακρινό 2004, όταν αποτέλεσε για πρώτη φορά βασικό χορηγό της ομάδας, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα ο «μάγος της μόδας» ανέλαβε την ιδιοκτησία του κλαμπ, σε μια δύσκολη για τον σύλλογο περίοδο όπου αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η χρηματοδότηση και η σταθερότητα που πρόσφερε επέτρεψαν στην Αρμάνι Μιλάνο να ξανασταθεί στα πόδια της, να επιστρέψει στην κορυφαία σκηνή της EuroLeague και να κατακτήσει τίτλους εντός συνόρων. Με τον Αρμάνι στο «τιμόνι», η ομάδα από το Μιλάνο πανηγύρισε 6 πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα Ιταλίας και 5 Σούπερ Καπ, επιστρέφοντας στις επιτυχίες και στην κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική λίγκα. Μοναδικό «ψεγάδι» στην παρουσία του στην ομάδα είναι πως δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει την κορυφή της EuroLeague μαζί της, κάτι που ο ίδιος επιθυμούσε διακαώς.

Η κοινωνική προσφορά του μέσω του αθλητισμού

Υπό την ηγεσία του, η Αρμάνι Μιλάνο συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα κοινωνικής ευθύνης. Μαζί με το διεθνές κίνημα Laureus Sport for Good, υλοποίησε προγράμματα όπως το One Team, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους ανθρώπους κοινωνικά ευάλωτων περιοχών, ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική ενσωμάτωσή τους μέσω του αθλητισμού. Παιδιά νεαρών ηλικιών βρήκαν μέσω του μπάσκετ και του αθλητισμού την ευκαιρία να «αλλάξουν» την ζωή τους, αφού το πρόγραμμα τους παρείχε δωρεάν προπονήσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και ψυχολογική υποστήριξη.

Μάλιστα, το 2023, η ομάδα βραβεύτηκε για την έντονη κοινωνική της δράση από την EuroLeague, λαμβάνοντας τη Χρυσή Πλακέτα στα One Team Awards.

Το «αντίο» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στον σπουδαίο Αρμάνι

Ο θάνατος του εμβληματικού ιδιοκτήτη της ομάδας από το Μιλάνο σκόρπισε θλίψη, εκτός από τον κόσμο της μόδας, και σε αυτόν του αθλητισμού. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έστειλαν το δικό τους μήνυμα, αποχαιρετώντας έναν σπουδαίο και πρωτοπόρο άνθρωπο για το μπάσκετ.

Η ανάρτηση των «πράσινων»

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.



Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το διάστημα ενασχόλησης με τα κοινά της EA7 Emporio Armani Milan ξεχώρισε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και τη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.



Το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».



Η δημοσίευση των Πειραιωτών

🕊️ Olympiacos BC expresses its deepest condolences on the passing of Giorgio Armani. Our thoughts are with his family, friends, and everyone at @OlimpiaMI1936 during this difficult time.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/aJkZp850Vu — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2025

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι.



Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους τους ανθρώπους της Ολίμπια Μιλάνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».