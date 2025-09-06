Giorgio Armani: Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στον «βασιλιά» της ιταλικής μόδας

Πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί από το πρωί του Σαββάτου 06/09 στην Via Bergognone 59, στο Armani Teatro στο Μιλάνο προκειμένου να αφήσει ένα λουλούδι για τον θάνατο του διάσημου σχεδιαστή ρούχων Giorgio Armani.

Ο Armani πέθανε σε ηλικία 91 ετών στο σπίτι του την Πέμπτη 04/09 ύστερα από σύντομη περιπέτεια της υγείας του.

Η σορός του διάσημου σχεδιαστή τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό για τους επισκέπτες σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Τα καταστήματα Armani στο Μιλάνο θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την ημέρα της κηδείας η οποία, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, θα πραγματοποιηθεί μάλλον τη Δευτέρα 08/09.

Reuters

Κόσμος συρρέει για να αφήσει ένα λουλούδι για τον Giorgio Armani / Reuters

Reuters

Θρήνος στον κόσμο της μόδας

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί την απώλεια του «βασιλιά της μόδας», ενός ανθρώπου που άφησε το αποτύπωμά του στην παγκόσμια βιομηχανία Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν και άνθρωποι του πολιτικού κόσμου, με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, να αποχαιρετά τον θρυλικό σχεδιαστή με συγκινητικά λόγια. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα social media έγραψε: «Πέθανε ο Τζιόρτζιο Αρμάνι, ένα διαχρονικό ταλέντο και πρεσβευτής του Made in Italy σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας οραματιστής της μόδας, εκλεπτυσμένος εκφραστής της κομψότητας και της ομορφιάς της χώρας μας.

Η ζωή και το έργο του αποτελούν μια εξαιρετική ιστορία επιτυχίας. Στεκόμαστε σήμερα στο πλευρό της οικογένειάς του, ευγνώμονες για το απαράμιλλο στυλ που χάρισε στην Ιταλία και στον κόσμο».

Ο δήμαρχος του Μιλάνο, Τζουζέπε Σάλα, κήρυξε τη Δευτέρα ημέρα εθνικού πένθους. Σε ανακοίνωσή του, ο Σάλα ανέφερε ότι ο Armani «ήταν και θα είναι πάντα ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της ιταλικής και μιλανέζικης μόδας στον κόσμο», προσθέτοντας «Στο Μιλάνο θα λείψει το δημιουργικό του όραμα, η ενεργός συμμετοχή του και η υποστήριξή του στη ζωή της πόλης μας».