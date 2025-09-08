Giorgio Armani: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον «μάγο» της μόδας - Φωτογραφίες από την κηδεία

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, στο χωριό του, το ήσυχο Rivalta di Gazzola στην επαρχία της Πιατσέντσα, τελείται η κηδεία του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τον κόσμο της μόδας αλλά και εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Η τελετή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην εκκλησία του San Martino και ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας λευκά λουλούδια — μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική ένδειξη σεβασμού στον άνθρωπο που επανακαθόρισε την έννοια της κομψότητας.

Παρά τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τελετής, πλήθος θαυμαστών έχει κατακλύσει τον δρόμο από όπου περνά η αυτοκινητοπομπή με τη σορό του σχεδιαστή. Άνθρωποι κάθε ηλικίας στέκονται σιωπηλοί κατά μήκος της διαδρομής, με λουλούδια και φωτογραφίες στα χέρια, θέλοντας να τιμήσουν τον άνθρωπο που αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια στην ιστορία της παγκόσμιας μόδας.

Ο διάσημος σχεδιαστής θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, δίπλα από τους γονείς του Μαρία και Ούγκο, και τον αδελφό του, Σέρτζιο και αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 20 καλεσμένοι.

Ως φόρο τιμής στον ιδρυτή τους, όλα τα καταστήματα Giorgio Armani ανά τον κόσμο παραμένουν σήμερα κλειστά από τις 14:00 μέχρι τις 20:00. Πρόκειται για μια σιωπηλή, αλλά ηχηρή απόδοση τιμής στον άνθρωπο που έκανε το ιταλικό στυλ παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Δείτε φωτογραφίες:

Reuters

Χιλιάδες κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο, xιλιάδες απλοί άνθρωποι, αλλά και σχεδιαστές μόδας, πολιτικοί, επιχειρηματίες και VIP πρόσωπα απέτισαν το ύστατο φόρο τιμής στον Giorgio Armani στον νεκρικό θάλαμο που στήθηκε στο Μιλάνο. Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ιταλία έφτασαν στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας για να πουν το τελευταίο αντίο στον «βασιλιά της μόδας».

Ο νεκρικός θάλαμος για τον σχεδιαστή που πέθανε σε ηλικία 91 ετών την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στήθηκε στο Θέατρο Armani, τον χώρο όπου διεξάγονται οι επιδείξεις pret-à-porter του οίκου μόδας που ιδρύθηκε πριν από πενήντα χρόνια.



Το Σάββατο, περισσότεροι από έξι χιλιάδες άνθρωποι εισήλθαν στο θέατρο που ήταν διαμορφωμένο με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου του Μιλάνου και της σχεδιάστριας μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε. Την Κυριακή, η ουρά για την είσοδο στην αίθουσα ξεκίνησε στις επτά το πρωί.



Για το τελευταίο αντίο στον Armani ταξίδεψαν στο Μιλάνο οι σχεδιαστές μόδας Luisa Lusardi των Max Mara, Santo Versace, Dean και Dan Caten των Dsquared2, αλλά και ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Νάπολι, Aurelio De Laurentiis. Με την επωνυμία EA7, ο Armani υπέγραψε τις στολές της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νάπολι εξάλλου.