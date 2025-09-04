Τζόρτζιο Αρμάνι: Η γνωριμία με τον Μπρούνο Τσερέλα και η τελευταία τους συνάντηση

Πολλοί τον χαρακτήρισαν «βασιλιά της μόδας» και όχι άδικα, αφού ο Τζόρτζιο Αρμάνι ίδρυσε μια θρυλική αυτοκρατορία μόδας που πολλοί θα ζήλευαν. Η αγάπη του για την Ελλάδα γνωστή και οι φορές που την είχε επισκεφθεί ουκ ολίγες, καθώς διατηρούσε φιλικές σχέσεις με Έλληνες και λάτρευε να περνάει χρόνο στην χώρα μας ιδιαίτερα τα καλοκαίρια.

Η Αθηνά Οικονομάκου, είχε πριν λίγους μήνες την ευκαιρία να γνωρίσει τον διάσημο σχεδιαστή καθώς ο αγαπημένος της Μπρούνο Τσερέλα, της τον σύστησε κατά την διάρκεια ταξιδιού τους στο Μιλάνο όπου παρακολούθησαν την επίδειξη μόδας του.

Ο μπασκετμπολίστας γνώριζε προσωπικά τον 91χρονο Τζόρτζιο Αρμάνι, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια υπήρξε παίκτης της ομάδας μπάσκετ Emporio Armani Milan. Οι τρεις τους μάλιστα είχαν φωτογραφηθεί μαζί στα παρασκήνια του fashion show και η ηθοποιός είχε κάνει σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

(Photo by Luca Sgamellotti/Euroleague Basketball via Getty Images)

Θέλοντας να τιμήσει την φιλία τους, ο Μπρούνο Τσερέλα όταν έμαθε τα δυσάρεστα νέα δημοσίευσε ένα story στο instagram.