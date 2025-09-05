Giorgio Armani: Οι διακοπές με την Τζένη Μπαλατσινού στο ονειρεμένο σπίτι του στην Pantelleria

Ευλογημένοι όσοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον Giorgio Armani, αφού όπως εξηγούν ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε βαθιά, ήταν δοτικός και φιλόξενος και πάντα η ψυχή της παρέας. Η Τζένη Μπαλατσινού και ο μετρ της υψηλής ραπτικής είχαν γνωριστεί μέσω της κοινής τους φίλης Μίκι Μπρούνι, της γυναίκας που σύστησε ουσιαστικά το διάσημο brand στην Ελλάδα, ανοίγοντας το κατάστημα Emporio Armani στο κέντρο της Αθήνας.

Πριν από 7 χρόνια, η Τζένη Μπαλατσινού είχε μιλήσει για την φιλία της με τον «βασιλιά της μόδας» όπως τον αποκάλεσαν και είχε θυμηθεί όσα έζησαν στον παράδεισό του... στο σπίτι του στην Παντελερία, ένα νησί που βρίσκεται κοντά στη Σικελία:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μέρες που με φιλοξένησε στο σπίτι - την Pantelleria – στηv Ιταλία και έζησα από κοντά την απλότητα. Μία απλότητα, ενός ανθρώπου που αγαπά το καλοκαίρι, τις γεύσεις του, το γαλάζιο της θάλασσας, τα λουλούδια που φυτεύει μόνος του στον κήπο. Όσοι τον γνωρίζουν από κοντά, μπορούν να καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος όπως αυτός, που τελικά δεν είχε κατασταλάξει για το τί πραγματικά ήθελε να κάνει στη ζωή του έως τα 40 του χρόνια, κατάφερε να δημιουργήσει μία αυτοκρατορία».

Η βίλα του Armani στην Pantelleria (Photo by John Kenny/WWD/Penske Media via Getty Images)

Το πρώην μοντέλο θέλοντας να τιμήσει την φιλία τους, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες τους με την λεζάντα: «Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του – τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Vittoriano Rastelli/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.



Κι εσύ, Μίκι Μπρούνι, στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».