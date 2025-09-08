Μίκι Μπρούνι: Η Ελληνίδα από την Δράμα που έγινε αδελφική φίλη του Giorgio Armani - Οι αναμνήσεις ζωής

Η Μίκι Μπρούνι είναι μια γυναίκα που κατάφερε να πετύχει περισσότερα από όσα ονειρευόταν. Με καταγωγή από τη Δράμα και μεγαλωμένη στην Θεσσαλονίκη, εργάστηκε ως φωτομοντέλο, λάτρεψε τη μόδα και με πείσμα και εργατικότητα μπήκε στον χώρο των επιχειρήσεων. Η γνωριμία με τον εικαστικό Αλεσσάντρο Μπρούνι, κατέληξε σε γάμο και η συνάντησή τους με τον Giorgio Armani σε μια βαθιά φιλία.

Η Μίκι Μπρούνι - που σύστησε το brand στο ελληνικό κοινό καθώς ήταν αυτή και ο σύζυγός της που έκαναν εισαγωγή τα ρούχα του σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια - με συνέντευξή της πριν χρόνια στην δημοσιογράφο Μαρία Λεμονιά είχε μιλήσει για την σχέση τους, τους καυγάδες αλλά και τα «μαθήματα ζωής» που πήρε από τον λατρεμένο της φίλο.

«Ήμουν παρούσα στην πρώτη επίδειξη μόδας του Giorgio στο ξενοδοχείο Principe di Savoia, στο Μιλάνο. Με είχε συνεπάρει όλο αυτό που έβλεπα. Ένας πολύ ωραίος άνδρας με μια κολεξιόν πλημμυρισμένη από φινέτσα. Ήταν σίγουρο ότι θα έγραφε τη δική του ιστορία στον χώρο της μόδας. Κάτι που επιβεβαιώθηκε αφού ο Armani βρίσκεται στην κορυφή εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα διατηρώντας την αυτονομία του, χωρίς δηλαδή να υποκύψει στα κεφάλαια κάποιας πολυεθνικής. Ο Armani είναι φαινόμενο. Μαζί με τον άνδρα μου Αλεσσάντρο δημιουργήσαμε μια εταιρεία και θελήσαμε να συνεργαστούμε μαζί του. Με τον Armani είμαι πια οικογένεια. Ο Giorgio αγαπά τις καλοκαιρινές περιπλανήσεις με το σκάφος του και χάρη στις προσκλήσεις που κάθε χρόνο του κάναμε, γνώρισε και ερωτεύθηκε την Ελλάδα!

Ο Giorgio ζει και αναπνέει μέσα στη μόδα

Έχουν μείνει ιστορικοί οι καυγάδες που έχουμε ρίξει μεταξύ μας. Κάτι που φαντάζει λογικό για δυό πολύ δυναμικές προσωπικότητες. Μπορεί για κάποιες ώρες να μη μιλάμε και να δίνουμε την εντύπωση πως δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ, μετά από λίγο όμως είμαστε πάλι μαζί, αγαπημένοι. Ο Giorgio είναι ευφυής, δημιουργικός, με ιδιαίτερο γούστο και πολύ καλός φίλος. Δεν φτιάχνει μόδα για τη μόδα. Ζει και αναπνέει μέσα σ΄ αυτήν. Είναι ερωτευμένος με τα υφάσματα, τα σχέδια, τη δημιουργία, τη φινέτσα. Η καλαισθησία είναι βασική αρχή της ζωής του γι’ αυτό και τα πάντα ή οι πάντες γύρω του πρέπει να διαθέτουν αισθητική. Τίποτα δεν βγαίνει σε παραγωγή αν δεν το έχει ελέγξει πρώτα ο ίδιος προσωπικά».

Η Μίκι Μπρούνι είχε επίσης μιλήσει για τον ρόλο που έπαιζε η αισθητική και η τάξη στην καθημερινότητα του μετρ της μόδας. «Του αρέσει τόσο πολύ η τάξη, ώστε όταν στο σκάφος η παρέα αφήνει σκουπίδια , δεν περιμένει το πλήρωμα να τα μαζέψει, τα μαζεύει ο ίδιος. Η υψηλή αισθητική επιβάλλεται και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Έχουν μείνει ιστορικά τα τραπέζια που μας κάνει. Ακόμη και το καθημερινό art de la table είναι μάθημα για όλους μας. Να μη μιλήσουμε, δε, για τις γεύσεις».