Armani: Η τελευταία επίδειξη μόδας του εμβληματικού σχεδιαστή - Η συγκίνηση και οι λαμπερές παρουσίες

Τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, ο Giorgio Armani έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών, όμως η τελευταία επίδειξη που είχε οργανώσει μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια ήταν πιο μεγαλοπρεπής και εντυπωσιακή από ποτέ και συγκέντρωσε πλήθος διασημοτήτων. «Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε αυτός που ίδρυσε και ανέθρεψε αυτή την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

(Photo by Estrop/Getty Images)

Το παρών έδωσε και ο Ρίτσαρντ Γκιρ που ήταν ντυμένος με Armani στην ταινία του 1980 «American Gigolo»... μια ταινία που έχρισε πρωταγωνιστή τόσο τον ηθοποιό όσο και τον σχεδιαστή.

Alejandra Silva and Richard Gere (Photo by Robino Salvatore/GC Images)

Η συλλογή Giorgio Armani Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 ήταν μια «ερωτική επιστολή» σε δύο από τα αγαπημένα μέρη του Armani: την ιστορική περιοχή Brera του Μιλάνου και το νησί Pantelleria και ο σχεδιαστής είχε περάσει τους τελευταίους μήνες σχεδιάζοντας τον εαρτασμό των 50 ετών του διάσημου brand του.

Η Cate Blanchette, που υπήρξε επί σειρά ετών πρέσβειρα του οίκου Armani, επέλεξε να φορέσει ένα χρυσό - μαύρο ριγέ σακάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρες γόβες.

Cate Blancette (Photo by Robino Salvatore/GC Images)

(Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

Glenn Close (Photo by Luigi Iorio/GC Images)

Anna Wintour (Photo by Robino Salvatore/GC Images)

Η συλλογή περιελάμβανε μια σειρά από κλασικά looks – όπως σακάκια με γιακά nehru, παντελόνια harem, αποδομημένα κοστούμια – αλλά και φορέματα με παγιέτες σε χρώματα πολύτιμων λίθων, ενώ τα ανδρικά ρούχα ήταν εξίσου πλούσια σε χρωματικούς τόνους και κυριάρχησαν τα βελούδινα σμόκιν.