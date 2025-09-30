Δούκισσα Νομικού: Μια κατηγορία μόνη της στην πασαρέλα «Worth It» δίπλα σε αστέρια του Χόλιγουντ

Χθες, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, η L'Oréal Paris, με ένα show - υπερπαραγωγή, άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και μεταμόρφωσε το Hôtel de Ville σε μια σκηνή που υποδέχθηκε δυναμικές προσωπικότητες με αυτοπεποίθηση όπως η δική μας Δούκισσα Νομικού, αλλά και οι: Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria, Andie Macdowell, Cindy Bruna, Ariana Greenblatt, Gillian Anderson, Marie Bochet, Aja Naomi King, Luma Grothe και πολλούς άλλους.

Andie MacDowell, Cara Delevingne, Kendall Jenner, Cindy Bruna, Eva Longoria (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Στον εορτασμό της ενδυνάμωσης και η Τζέιν Φόντα η οποία έλαμπε μέσα στο εκπληκτικό, χρυσαφένιο φόρεμα με παγιέτες που επέλεξε.

Jane Fonda (Photo by Pierre Suu/Getty Images)

Η beauty ambassador του brand, Δούκισσα Νομικού ήταν αναμφισβήτητα μια από τις πιο λαμπερές παρουσίες που τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα κατά την διάρκεια της πασαρέλας της. Με μαύρο two pieces σύνολο, με διαφάνειες, λάμψη και εντυπωσιακό μπούστο και μακιγιάζ με την υπογραφή του εδώ και χρόνια συνεργάτη της Παντελή Τουτουντζή - έντονο βλέμμα με μαύρο eyeliner και πορσελάνινη επιδερμίδα σε απαλούς τόνους - αλλά και εντυπωσιακό hair look - με curtain bangs - κατάφερε να εντυπωσιάσει για ακόμα μια χρονιά.

(Photo by Dominique Maitre/WWD via Getty Images)

«Liberté. Egalité. Sororité» ήταν το νέο μότο του φετινού fashion show. Ένας δυναμικός εορτασμός της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης. «Επειδή το να πιστεύεις στον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, θα έπρεπε να είναι δεδομένο» αναφέρει το διάσημο brand καλλυντικών.