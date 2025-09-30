Άντι ΜακΝτάουελ: «Δούλεψα σκληρά για να χωράω στα ρούχα των μοντέλων... στα 67 μου αυτό δεν γίνεται»

Με αφορμή την επίδειξη μόδας της L'Oréal Paris που άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, η Άντι ΜακΝτάουελ έδωσε συνέντευξη στο «Madame Figaro» και εξήγησε ότι η δική της πασαρέλα, έχει να κάνει με το να εκπροσωπεί, υγιείς, μη ανορεξικές γυναίκες.

«Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα» ήταν το σύνθημα του φετινού fashion show του διάσημου brand καλλυντικών και η ηθοποιός εξηγεί: «Νομίζω ότι η αδελφότητα έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία καθώς μεγαλώνουμε. Λέγεται συχνά ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να παραμένουμε δραστήριοι, να τρώμε καλά, να κοιμόμαστε καλά... Αλλά για μένα, μεγαλώνεις όμορφα όταν έχεις τον σωστό κύκλο φίλων.

Τι σημαίνει για εκείνη το μόντελινγκ; «Νομίζω ότι αυτό που σημαίνει για μένα το μόντελινγκ έχει αλλάξει με τα χρόνια. Όταν ξεκίνησα αυτό το μονοπάτι, ήμουν πολύ χαρούμενη. Προέρχομαι από μια πολύ μικρή πόλη. Δεν είχα ταξιδέψει ποτέ. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα να ζήσω στο Παρίσι και έμαθα πολλά εκεί. Θυμάμαι να περπατάω στην πασαρέλα για τον Yves Saint Laurent, για παράδειγμα. Δεν ήξερα τίποτα για τη μόδα. Αλλά η οπτική μου για το μόντελινγκ έχει εξελιχθεί επειδή νιώθω ότι έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να εκπροσωπήσουμε.

Δούλεψα σκληρά για να παραμείνω λεπτή και να χωράω στα ρούχα που φτιάχνονται για αυτά τα μοντέλα. Ήμουν έτσι, αλλά δεν μπορώ να είμαι πια στα 67 μου. Και ταυτόχρονα, ποιος μπορεί; Έτσι, νιώθω ότι το να κάνεις πασαρέλα στην ηλικία μου, έχει να κάνει με το να εκπροσωπείς υγιείς γυναίκες και ως εκ τούτου να είσαι σε φόρμα, να είσαι καλά, να είσαι δυνατή και όχι ανορεξική ή πολύ αδύνατη. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μου τώρα και μου αρέσει πολύ» εξομολογήθηκε.

Andie MacDowell, Cara Delevingne, Kendall Jenner, Cindy Bruna, Eva Longoria (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Ποιές συμβουλές ομορφιάς έχει μεταδώσει στα παιδιά της; «Οι κόρες μου και εγώ είμαστε αληθινοί γιόγκι: λατρεύουμε να κάνουμε γιόγκα. Μας αρέσει επίσης να περπατάμε και να απολαμβάνουμε τη φύση. Και πάνω απ' όλα, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που τρώμε για να παραμένουμε υγιείς και να φροντίζουμε το σώμα μας.

Οι πιο σημαντικές αξίες που θέλει να μεταδώσει στα εγγόνια της; «Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ιδέα του να ζεις με αξιοπρέπεια. Να έχεις επίγνωση της αξίας σου, του ποιος είσαι, του τι αντιπροσωπεύεις και της εικόνας που προβάλλεις» επεσήμανε.

Όπως εξομολογήθηκε, η αυτοπεποίθηση στη ζωή και στη δουλειά της, αντηχεί με ένα εσωτερικό συναίσθημα, με την κατανόηση του ποια είναι και τότε τίποτα δεν μπορεί να της την στερήσει. Όλα γίνονται δυνατά» λέει χαρακτηριστικά.