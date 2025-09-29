Σον Πεν: «H βάρβαρη επιβολή της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, μου έκλεψε την παιδική μου ηλικία»

«One battle after another» είναι ο τίτλος της νέας ταινίας του Σον Πεν, στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τεγιάνα Τέιλορ και με αυτήν την αφορμή, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έδωσε συνέντευξη στους New York Times.

Μιλώντας για το θέμα της ηλικία ανέφερε: «Τι ηλικία νιώθετε;» σε ρωτούν κάποιοι. Από μικρή ηλικία, ακόμα και σήμερα, είναι πολύ συγκεκριμένη: 77. Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, περιμένω να εμφανιστεί αυτός ο τύπος. Ο πατέρας μου πέθανε στα 77. Είχα ήδη επιλέξει τα 77. Λοιπόν, θα ζήσω περισσότερο επειδή εκείνος άρχισε να καπνίζει πολύ νωρίτερα και δεν γυμναζόταν πολύ» λέει χιουμοριστικά.

Σχετικά με την παιδική του ηλικία ο Σον Πεν εξομολογήθηκε: «Είχα μια πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Οι ψυχίατροι πιέζουν, πιέζουν, προσπαθούν να βρουν αυτό το τραύμα με κεφαλαίο Τ στην παιδική μου ηλικία. Δεν είναι εκεί. Οι γονείς μου ήταν υπέροχοι - είχα αγαπημένη οικογένεια και υπέροχα αδέρφια. Νιώθω απίστευτα τυχερός γι' αυτό. Ήμουν μπερδεμένος για πολύ καιρό. Γιατί ήθελα να περπατήσω μέσα από όλες τις «φωτιές» που άναψα ο ίδιος και ίσως ακόμα το κάνω μερικές φορές; Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την παιδική μου ηλικία.

Τα παιδικά μου χρόνια είχαν ένα μειονέκτημα: Πολλά τα πέρασα περιμένοντας να τελειώσουν. Και ο λόγος γι' αυτό, είναι αυτή η βάρβαρη επιβολή της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, η οποία μου έκλεψε μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας. Δεν πέρασα ποτέ ούτε ένα παραγωγικό λεπτό στο σχολείο. Το απεχθανόμουν... ήμουν δυστυχισμένος, αγχωμένος, εξαντλημένος. Το μισούσα. Πες στους ψυχιάτρους ότι ήταν σχολείο (σ.σ που μου έφταιγε)».