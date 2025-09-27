Σβαρτσενέγκερ: Family reunion μετά την ατάκα για την πρώην του: «Πήρε τα μισά μου χρήματα»

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ συναντήθηκε ξανά με την πρώην σύζυγό του Μαρία Σράιβερ μετά από τις φήμες που τους θέλουν να ήρθαν σε διακανονισμό για το διαζύγιό τους!

Το δείπνο ήταν ξεκάθαρα μια οικογενειακή υπόθεση και το ραντεβού των δύο πρώην συζύγων με τα παιδιά τους δόθηκε σε πολυτελές εστιατόριο στην παραλία του Μαλιμπού στο Λος Άντζελες.

Κάπως σαν… «GNTM»

Η οικογένεια απόλαυσε σούσι με θέα τον Ειρηνικό και ήταν όλοι τους… κουκλάκια! Ο 78χρονος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια ήταν ντυμένος casual με μαύρη ζακέτα και πορτοκαλί παντελόνι. Η 69χρονη δημοσιογράφος φορούσε ένα μαύρο σακάκι με μεταξωτή μαύρη παντελόνα, στον λαιμό της κολιέ και κρατούσε μια μαύρη πανάκριβη δερμάτινη τσάντα. Τα παιδιά τους ήταν ακόμα πιο χαλαρά ντυμένα, με τα τζινάκια τους. Το κλίμα ήταν ευδιάθετο και όλοι έδειχναν να περνάνε καλά.

«Πήρε τα μισά μου χρήματα»

Η οικογενειακή αυτή έξοδος ήρθε μετά την ωμή εξομολόγηση του Άρνολντ για το διαζύγιό του από τη Μαρία, εξομολόγηση που έγινε στην τελετή απονομής αστεριού στον δημοσιογράφο Κρις Γουάλας στο διάσημο Hollywood Walk of Fame. Τι είπε εκεί ο Σβαρτζενέγκερ; «Ο λόγος που ξέρω ότι είναι ένας φανταστικός δημοσιογράφος είναι επειδή γνωρίζω πολλά για τους δημοσιογράφους! Στη ζωή μου, μού έχουν πάρει χιλιάδες συνεντεύξεις! Ήμουν επίσης παντρεμένος με δημοσιογράφο. Η μόνη διαφορά μεταξύ του Κρις και της Μαρίας είναι ότι ο Κρις δεν έχει πάρει ποτέ τα μισά από τα χρήματά μου!»

φωτογραφία Imago

Πώς έφτασαν στον χωρισμό

Η Μαρία υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον ηθοποιό τον Μάιο του 2011 μετά από 25 χρόνια γάμου και ο λόγος ήταν η απιστία! Ο Σβαρτζενέγκερ είχε σχέση με την οικονόμο της οικογένειας με την οποία μάλιστα απέκτησαν και παιδί! Ξέσπασε κακός χαμός… Ήταν μια πολύ δύσκολη και άβολη κατάσταση για την οικογένεια να έχει συνεχώς στραμμένα πάνω της τα φώτα των ΜΜΕ.

«Συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε μαζί τα τέσσερα παιδιά μας. Είναι το φως και το κέντρο της ζωής και των δύο μας», ανέφερε το πρώην ζευγάρι σε κοινή του δήλωση εκείνη την εποχή και από ότι φαίνεται αυτό προσπαθούν να κάνουν μέχρι σήμερα, παρά τις όποιες δηλώσεις που μπορεί ενίοτε να ανάβουν μικρές εστίες πυρκαγιάς!