Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ: Ο γιος του Άρνολντ παντρεύτηκε την αγαπημένη του Άμπι σε μια παραμυθένια τελετή

Σε μια παραμυθένια τελετή δίπλα στη λίμνη Coeur d'Alene στο Αϊντάχο, ο ηθοποιός Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και το μοντέλο 'Αμπι Τσάμπιον , το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης. O γάμος πραγματοποιήθηκε στο Gozzer Ranch, ένα μέρος που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο ζευγάρι, αφού το έχουν επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Όπως είδαμε στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην Daily Mail, o γαμπρός εμφανίστηκε με ένα λευκό σμόκιν, ενώ η νύφη επέλεξε ένα κλασικό νυφικό με μακρύ πέπλο, αποπνέοντας διαχρονική κομψότητα.

Σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή, το παρών έδωσαν μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι. Από την πλευρά του γαμπρού, παρευρέθηκαν οι διάσημοι γονείς του, ο 'Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ και η Μαρία Σράιβερ, καθώς και η αδερφή του Κάθριν με τον σύζυγό της, Κρις Πρατ, ενώ από την οικογένεια της νύφης, παρόντες ήταν η μητέρα της, Λόρα και ο πατέρας της, Γκρεγκ.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ξεχώρισαν ο ηθοποιός Ρομπ Λόου και ο Τζέισον 'Αιζακς, συμπρωταγωνιστής του Πάτρικ στη σειρά «White Lotus», όπου υποδυόταν τον πατέρα του.

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και επιβεβαίωσε τη σχέση του μέσω Instagram πέντε μήνες αργότερα, ενώ το 2023 αρραβωνιάστηκαν.