Ζελένσκι: «Σον Πεν, είσαι αληθινός φίλος της Ουκρανίας» - Η συνάντηση στο Κίεβο στη σκιά των Όσκαρ

Την ώρα που τα φώτα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας ήταν στραμμένα στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες, ο Σον Πεν βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά - στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης επέλεξε να απουσιάσει από την τελετή της 15ης Μαρτίου, παρότι εκείνη τη βραδιά τιμήθηκε με το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του για τον ρόλο του στην ταινία «One Battle After Another».

Αντί να παραλάβει το βραβείο στη σκηνή, ταξίδευε προς την Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τον ευχαριστεί δημόσια για τη στήριξή του και να τον χαρακτηρίζει «πραγματικό φίλο της Ουκρανίας».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στην ουκρανική πρωτεύουσα, μία ημέρα μετά την τελετή των Όσκαρ, από την οποία ο Σον Πεν απουσίαζε.

«Στάθηκε στο πλευρό μας από την πρώτη μέρα»

Σε ανάρτησή του στο X μετά τη συνάντηση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε προσωπικά τον ηθοποιό για τη συνεχή στήριξή του προς τη χώρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Σον, χάρη σε εσένα γνωρίζουμε τι σημαίνει αληθινός φίλος της Ουκρανίας. Στάθηκες στο πλευρό μας από την πρώτη ημέρα του πολέμου πλήρους κλίμακας και γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσεις να στηρίζεις τη χώρα και τον λαό μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Σον Πεν συγκαταλέγεται μεταξύ των διεθνών προσωπικοτήτων που έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους στο Κίεβο από το 2022, ενώ έχει επισκεφθεί την Ουκρανία πολλές φορές από την έναρξη του πολέμου.

Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України.

Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни.

І сьогодні.

І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

Η σχέση του Σον Πεν με την Ουκρανία

Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε βρεθεί στην Ουκρανία ακόμη και την πρώτη ημέρα της εισβολής, καταγράφοντας τα γεγονότα για το ντοκιμαντέρ Superpower, το οποίο εστιάζει τόσο στον πόλεμο όσο και στην ηγεσία του Ζελένσκι.

Η ταινία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ του Βερολίνου στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Η σχέση των δύο ανδρών έχει αποκτήσει συμβολική διάσταση τα τελευταία χρόνια. Σε προηγούμενη επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Σον Πεν είχε χαρίσει στον Ζελένσκι ένα από τα Όσκαρ του, ως ένδειξη στήριξης στον ουκρανικό λαό.

Παράλληλα, η ανθρωπιστική οργάνωση του ηθοποιού CORE Response έχει προσφέρει οικονομική και υλική βοήθεια σε Ουκρανούς πρόσφυγες.

Τιμητική διάκριση από την Ουκρανία

Η στήριξη του Σον Πεν αναγνωρίστηκε επίσημα το 2022, όταν η Ουκρανία του απένειμε το «Order of Merit» για τη συμβολή του στην προβολή και υποστήριξη της χώρας διεθνώς.

Η νέα συνάντηση στο Κίεβο επιβεβαιώνει ότι ο Σον Πεν παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς διεθνείς υποστηρικτές της Ουκρανίας - κάτι που, όπως φαίνεται, ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν ξεχνά.