Όσκαρ 2026: Το ηχηρό ΟΧΙ του Χαβιέ Μπαρδέμ στον πόλεμο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ ήταν πάντα υπέρμαχος της ειρήνης, οπότε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύει ο πλανήτης μας, δεν θα μπορούσε να μην χρησιμοποιήσει το βήμα των Όσκαρ για να περάσει το αντιπολεμικό του μήνυμα.

Ενώ βρισκόταν στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο για το Καλύτερο Ξενόγλωσσο Φιλμ, ο Μπαρδέμ (που φορούσε αντιπολεμικές κονκάρδες) έβγαλε από μέσα του αυτό που πιστεύει λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όχι στον πόλεμο και λευτεριά στην Παλαιστίνη», ήταν το σύνθημα που ξεστόμισε μπροστά σε μια αμερικανική βιομηχανία που έχει αρκετά στελέχη με Εβραϊκή καταγωγή!

Οι θεατές στην κατάμεστη αίθουσα του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές αποθεώνοντας τον καλλιτέχνη και την ανάγκη για παγκόσμια ειρήνη!

«Ζητάμε εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό»

Νωρίτερα, προσερχόμενος στην τελετή, ο Μπαρδέμ είπε στο κόκκινο χαλί: «Είμαι εδώ σήμερα καταγγέλλοντας τη γενοκτονία στη Γάζα! Μιλώ για την IAGS, τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, η οποία μελετά διεξοδικά τη γενοκτονία και την έχει δηλώσει γενοκτονία. Γι’ αυτό ζητάμε εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό, καθώς και κυρώσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει η γενοκτονία. Ελευθερώστε την Παλαιστίνη!»