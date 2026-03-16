Κόναν Ο’ Μπράιεν: «Είμαι τελευταίος άνθρωπος παρουσιαστής των βραβείων»

Η τελετή των Όσκαρ 2026 ξεκίνησε με ένα μαγνητοσκοπημένο όπου ο Κόναν Ο’ Μπράιεν μεταμορφώθηκε στην Aunt Gladys (τον χαρακτήρα της Έιμι Μάντιγκαν από την ταινία Weapons που κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου), φορώντας κόκκινη περούκα και βαρύ μακιγιάζ. Στο βίντεο, τον κυνηγούσαν τα παιδιά της ταινίας, όσο εκείνος έκανε περάσματα από άλλες υποψήφιες ταινίες.

Σπόντες εδώ κι εκεί

«Είμαι τελευταίος άνθρωπος παρουσιαστής των βραβείων της Ακαδημίας! Του χρόνου τη βραδιά θα παρουσιάζει ένα αυτοκινούμενο ταξί με σμόκιν! Πέρσι που τα παρουσίασα, το Λος Άντζελες καιγόταν, αλλά φέτος, όλα πάνε τέλεια»! Με αυτά τα λόγια ο παρουσιαστής των Όσκαρ Κόναν Ο’ Μπράιεν ξεκίνησε τον μονόλογό του πετώντας σπόντες εδώ κι εκεί.

Η εμφάνισή του Ο’ Μπράιεν συνδύασε χιούμορ και συγκίνηση. Ο παρουσιαστής ειρωνεύτηκε τον Τεντ Σαράντος (CEO του Netflix) λέγοντας: «Είναι η πρώτη του φορά σε κινηματογράφο! Μάλλον αναρωτιέται γιατί ο κόσμος διασκεδάζει αντί να κάθεται σπίτι του».

Ο ηθοποιός δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπστάιν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που δεν έχουμε Βρετανούς υποψήφιους για τις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου! Εκπρόσωπος της Βρετανίας είπε: τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας (αναφερόμενος στη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου).

Ο παρουσιαστής έστειλε τα χαιρετίσματά του στα ισπανικά σε όσους παρακολουθούν σε Ισπανία, Αργεντινή, αλλά και Λος Άντζελες χτυπώντας ευθέως την πολιτική του προέδρου Τραμπ για τους μετανάστες εντός ΗΠΑ!

Ο μονόλογος - opening act ολοκληρώθηκε με ένα εξίσου σπουδαίο μήνυμα: «Γιορτάζουμε απόψε όχι μόνο για τις ταινίες, αλλά για τα ιδανικά, για την παγκόσμια καλλιτεχνία, τη συνεργασία, την υπομονή, την αντοχή, τη σπάνια αρετή του σήμερα που είναι η αισιοδοξία. Ας γιορτάσουμε όχι επειδή πιστεύουμε ότι όλα πάνε καλά, αλλά επειδή εργαζόμαστε και ελπίζουμε για το καλύτερο».