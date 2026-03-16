Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Τζέσι Μπάκλεϊ: Οι αφιερώσεις στα Όσκαρ που έκαναν το κοινό να ριγήσει
Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και της Τζέσι Μπάκλεϊ για την οικογένειά της.
Φόρο τιμής στον φίλο και συνάδελφό της Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025 θέλησε να αποτίσει η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και ανέβηκε στην σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ για να μοιραστεί ένα περιστατικό από την ταινία «Τα καλύτερά μας χρόνια». Η συγκίνηση όλων ήταν έκδηλη...
«Αφού διάβασα το πρώτο σενάριο της ταινίας, μπορούσα να φανταστώ μόνο έναν άντρα στον ρόλο του Hubbell κι εκείνος ήταν ο Robert Redford. Αλλά τον απέρριψε, γιατί είπε ότι ο χαρακτήρας δεν είχε τσαγανό. Και είχε δίκιο. Πολλά προσχέδια σεναρίου μετά, επιτέλους ο Bob συμφώνησε να το κάνει» εξομολογήθηκε.
Και συνέχισε: «Υπερασπιζόταν την ελευθερία του Τύπου, προστάτευε το περιβάλλον και ενθάρρυνε τις νέες φωνές στο Ινστιτούτο Σάντανς. Τον αποκαλούσα διανοούμενο καουμπόι. Χάραζε το δικό του μονοπάτι».
Η Τζέσι Μπάκλεϊ, νικήτρια του Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου αποκάλυψε ότι ήρθε όλη η οικογένειά της από την Ιρλανδία στην τελετή της απονομής και με λόγια από καρδιάς είπε: «Μαμά, μπαμπά, σε ευχαριστώ που μας έμαθες να ονειρευόμαστε και να μην μας καθορίζουν ποτέ οι προσδοκίες, αλλά το πάθος μας».
Και απευθυνόμενη στον σύντροφό της ανέφερε: «Σε αγαπώ. Είσαι ο πιο απίστευτος μπαμπάς. Ο καλύτερός μου φίλος. Θέλω να αποκτήσω μαζί σου ακόμα 20.000 μωρά». Μίλησε όμως και για την κόρη της, που είναι 8 μηνών: «δεν έχει καμία απολύτως ιδέα τι συμβαίνει, πιθανότατα θα ονειρεύεται τώρα ότι πίνει γάλα. Αλλά αυτό το βραβείο είναι κάτι σπουδαίο. «Σε αγαπώ, αγαπώ το να είμαι η μαμά σου, και ανυπομονώ να ανακαλύψω τη ζωή στο πλάι σου».
Σήμερα στη Βρετανία είναι η Γιορτή της Μητέρας. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω αυτό το βραβείο στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας» ανέφερε.