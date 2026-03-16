Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Τζέσι Μπάκλεϊ: Οι αφιερώσεις στα Όσκαρ που έκαναν το κοινό να ριγήσει

Φόρο τιμής στον φίλο και συνάδελφό της Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025 θέλησε να αποτίσει η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και ανέβηκε στην σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ για να μοιραστεί ένα περιστατικό από την ταινία «Τα καλύτερά μας χρόνια». Η συγκίνηση όλων ήταν έκδηλη...

«Αφού διάβασα το πρώτο σενάριο της ταινίας, μπορούσα να φανταστώ μόνο έναν άντρα στον ρόλο του Hubbell κι εκείνος ήταν ο Robert Redford. Αλλά τον απέρριψε, γιατί είπε ότι ο χαρακτήρας δεν είχε τσαγανό. Και είχε δίκιο. Πολλά προσχέδια σεναρίου μετά, επιτέλους ο Bob συμφώνησε να το κάνει» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Υπερασπιζόταν την ελευθερία του Τύπου, προστάτευε το περιβάλλον και ενθάρρυνε τις νέες φωνές στο Ινστιτούτο Σάντανς. Τον αποκαλούσα διανοούμενο καουμπόι. Χάραζε το δικό του μονοπάτι».

Η Τζέσι Μπάκλεϊ, νικήτρια του Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου αποκάλυψε ότι ήρθε όλη η οικογένειά της από την Ιρλανδία στην τελετή της απονομής και με λόγια από καρδιάς είπε: «Μαμά, μπαμπά, σε ευχαριστώ που μας έμαθες να ονειρευόμαστε και να μην μας καθορίζουν ποτέ οι προσδοκίες, αλλά το πάθος μας».

Και απευθυνόμενη στον σύντροφό της ανέφερε: «Σε αγαπώ. Είσαι ο πιο απίστευτος μπαμπάς. Ο καλύτερός μου φίλος. Θέλω να αποκτήσω μαζί σου ακόμα 20.000 μωρά». Μίλησε όμως και για την κόρη της, που είναι 8 μηνών: «δεν έχει καμία απολύτως ιδέα τι συμβαίνει, πιθανότατα θα ονειρεύεται τώρα ότι πίνει γάλα. Αλλά αυτό το βραβείο είναι κάτι σπουδαίο. «Σε αγαπώ, αγαπώ το να είμαι η μαμά σου, και ανυπομονώ να ανακαλύψω τη ζωή στο πλάι σου».

Σήμερα στη Βρετανία είναι η Γιορτή της Μητέρας. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω αυτό το βραβείο στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας» ανέφερε.