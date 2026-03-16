Μάικλ Μπι Τζόρνταν: «Στέκομαι εδώ εξαιτίας των ανθρώπων που ήρθαν πριν από μένα»

Δεν είναι και λίγο να κερδίζεις ένα Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου, φαντάσου κιόλας να το κερδίζεις με την πρώτη! Αυτό συνέβη στον Μάικλ Μπι Τζόρνταν που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του την πρώτη κιόλας φορά που προτάθηκε για βραβείο για τη συμμετοχή του στην ταινία «Sinners».

Ο Τζόρνταν ήταν υποψήφιος ανάμεσα στους Τιμοθέ Σαλαμέ («Marty Supreme»), Λεονάρντο Ντι Κάπριο («One Battle After Another»), Ίθαν Χοκ («Blue Moon») και Βάγκνερ Μόουρα («The Secret Agent») και τους κέρδισε όλους παίζοντας τους δίδυμους αδελφούς Σμοκ και Στακ στο υπερφυσικό θρίλερ που κατέκτησε τέσσερα βραβεία Όσκαρ.

«Ο Θεός είναι καλός»

Ο Τζόρνταν είναι ο έκτος κατά σειρά μαύρος ηθοποιός που κερδίζει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και ο πρώτος που κερδίζει παίζοντας δίδυμους! «Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός! Μαμά, τι γίνεται; Ξέρετε πώς νιώθω για τη μητέρα μου. Και ο πατέρας μου είναι εδώ. Μπαμπά, πού είσαι; Ο μπαμπάς μου ήρθε από την Γκάνα για να είναι εδώ…

Στέκομαι εδώ εξαιτίας των ανθρώπων που ήρθαν πριν από μένα», είπε στη συνέχεια ο Τζόρνταν πριν κατονομάσει αυτούς τους άνδρες, τους Σίντνεϊ Πουατιέ, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζέιμι Φοξ, Φόρεστ Γουίτακερ και Γουίλ Σμιθ, καθώς και τη Χάλι Μπέρι, την πρώτη και μοναδική μαύρη γυναίκα που κέρδισε βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου. «Να είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες, αυτούς τους σπουδαίους, ανάμεσα στους προγόνους μου, ανάμεσα σε αυτούς που με οδήγησαν εδώ... Σας ευχαριστώ όλους σε αυτή την αίθουσα και όλους στο σπίτι που με στηρίξατε στην καριέρα μου. Το νιώθω. Ξέρω ότι θέλετε να τα πάω καλά και θέλω να το κάνω αυτό επειδή ποντάρετε σε μένα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που συνεχίζετε να ποντάρετε σε μένα! Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

«Σε αγαπώ αδερφέ μου»

Ο μεγάλος νικητής αναφέρθηκε και στον σκηνοθέτη των «Sinners», Ράιαν Κούγκλερ (τον έχει σκηνοθετήσει επίσης στις ταινίες «Fruitvale Station», «Creed», «Black Panther» και «Black Panther: Wakanda Forever»), λέγοντας: «Είσαι ένας καταπληκτικός, καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι μεγάλη μου τιμή να σε αποκαλώ συνεργάτη και φίλο. Μου έδωσες την ευκαιρία και τον χώρο για να με δουν. Σε αγαπώ, αδερφέ μου!

Όλοι όσοι στην πατρίδα σας υποστήριξαν τους «Sinners» και πήγαν να δουν την ταινία μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές, σας ευχαριστώ. Κάνατε αυτή την ταινία αυτό που είναι», κατέληξε ο Τζόρνταν.