Τζίμι Κίμελ: «Ο Τραμπ θα τρελαθεί που η γυναίκα του δεν προτάθηκε για βραβείο Ντοκιμαντέρ»

Τα 98α βραβεία Όσκαρ περνούν σιγά - σιγά στην ιστορία, όμως θα θυμόμαστε για καιρό τις μπηχτές που εκτοξεύτηκαν εδώ κι εκεί… Ο -αγαπημένος και καυστικός- Τζίμι Κίμελ δεν ήταν οικοδεσπότης της φετινής τελετής, αλλά παρουσίασε τα βραβεία στις κατηγορίες Ντοκιμαντέρ και η γλώσσα του πήγε ροδάνι! «Ακούμε πολλά για το θάρρος σε σόου σαν τα βραβεία αυτά, αλλά πραγματικό θάρρος είναι να λες μια ιστορία που θα μπορούσε να σε σκοτώσει επειδή και μόνο τη λες! Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένες χώρες των οποίων οι ηγέτες δεν υποστηρίζουν την ελευθερία του λόγου. Δεν έχω την ελευθερία να πω ποια. Ας το αφήσουμε στη Βόρεια Κορέα και στο... CBS», είπε και με αυτόν τον τρόπο «χτύπησε» το αμερικανικό δίκτυο επειδή η διοίκησή του κόβει καλεσμένους από το «The Late Show With Stephen Colbert», ή μοντάρει εκπομπές με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δυσαρεστήσει την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, FCC! Άλλωστε και ο ίδιος είχε πέσει θύμα λογοκρισίας!

Ντοκιμαντέρ και ντοκιμαντέρ για… παπούτσια

Στη συνέχεια ο Κίμελ πρόσθεσε ακόμη πιο αιχμηρά για το ντοκιμαντέρ «Μελάνια», της συζύγου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: «Ευτυχώς για όλους μας υπάρχει μια διεθνής κοινότητα κινηματογραφιστών αφοσιωμένων στο να λένε την αλήθεια, συχνά με μεγάλο ρίσκο για να φτιάξουν ταινίες που μας διδάσκουν, που καταγγέλλουν την αδικία, που μας εμπνέουν να αναλάβουμε δράση… Και υπάρχουν επίσης ντοκιμαντέρ όπου περπατάς στον Λευκό Οίκο δοκιμάζοντας παπούτσια! Πω, πω, θα τρελαθεί που η γυναίκα του δεν προτάθηκε για αυτό;»