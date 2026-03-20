Η Μέση Ανατολή φλέγεται και ο Τραμπ διαφημίζει χρυσά sneakers των 180.000 δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ένα... διάλειμμα από την κλιμάκωση της ρητορικής του κατά του Ιράν για να υπενθυμίσει με παράξενο τρόπο στον κόσμο την σειρά από πανάκριβα χρυσά αθλητικά παπούτσια που φέρουν την «υπογραφή» του.

Ο Τραμπ, που έχει καθαρή περιουσία άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δημοσίευσε στο Truth Social ότι ένα ζευγάρι από τα «Never Surrender» υψηλής κοπής sneakers του πωλείται στην τιμή των 180.000 δολαρίων σε μια εκδήλωση Sneaker Con στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έγινε viral. Η εικόνα δείχνει ένα ζευγάρι χρυσά αθλητικά παπούτσια τοποθετημένα σε ένα διάφανο κουτί, ενώ στο backround φαίνεται ένας πολυσύχναστος εκθεσιακός χώρος. Το φόντο απεικονίζει σειρές από υποδήματα και ένα πλήθος επισκεπτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σκηνικό είναι μια μεγάλης κλίμακας έκθεση αθλητικών παπουτσιών. Η λεζάντα στην εικόνα αναφέρει: «Σπάνια αθλητικά παπούτσια Trump πωλούνται για 180.000 δολάρια στο Sneaker Con στο Ριάντ».



Ο σχεδιασμός των παπουτσιών - αν μη τι άλλο - ξεχωρίζει. Τα αθλητικά παπούτσια διαθέτουν λαμπερό χρυσό φινίρισμα, λευκές ενδιάμεσες σόλες και κόκκινες εξωτερικές σόλες. Ένα στυλιζαρισμένο λογότυπο "T" είναι ορατό στο πλάι, ενώ το πίσω μέρος φαίνεται να φέρει ένα σχέδιο εμπνευσμένο από την αμερικανική σημαία, προσθέτοντας στο branding.



Η ασυνήθιστα υψηλή τιμή έγινε γρήγορα το κύριο θέμα συζήτησης. Στα σχόλια, πολλοί χρήστες αντέδρασαν με έκπληξη.

Χρυσό νόμισμα με τη μορφή του Τραμπ εγκρίθηκε από ομοσπονδιακή επιτροπή

Την ίδια στιγμή, μία ομοσπονδιακή επιτροπή τεχνών, με μέλη διορισμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε την κυκλοφορία ενός αναμνηστικού χρυσού νομίσματος που θα φέρει τη μορφή του προέδρου, σε μια ακόμη προσπάθεια της κυβέρνησής του να αφήσει το αποτύπωμά της σε δημόσιους θεσμούς. Το νόμισμα θα είναι συλλεκτικό, διαμέτρου έως τρεις ίντσες, και βασίζεται σε φωτογραφία του Τραμπ από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων.

Η κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς και μέλη άλλης ομοσπονδιακής επιτροπής, που υποστηρίζουν ότι η απεικόνιση εν ενεργεία προέδρου σε νόμισμα παραβιάζει τις δημοκρατικές αξίες των ΗΠΑ και το νόμο περί τριετούς απαγόρευσης. Το χρυσό νόμισμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Τραμπ για την προώθηση του ονόματός του σε δημόσιους θεσμούς και προγράμματα.