Ο Τραμπ αίρει προσωρινά τον Νόμο Τζόουνς για να συγκρατήσει τις τιμές πετρελαίου

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, να προχωρήσει σε προσωρινή άρση του Νόμου Τζόουνς, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου που πιέζουν την αμερικανική οικονομία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Νόμος Τζόουνς απαγορεύει σε ξένα πλοία να μεταφέρουν πετρέλαιο μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, επιτρέποντας τέτοιες μεταφορές μόνο σε πλοία αμερικανικής κατασκευής, με αμερικανική σημαία και αμερικανικό πλήρωμα. Η άρση του περιορισμού θα επιτρέψει τη συμμετοχή περισσότερων πλοίων στη μεταφορά καυσίμων, αυξάνοντας την προσφορά και επιδιώκοντας να συγκρατήσει τις τιμές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η αναστολή του νόμου θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 ημέρες, με το ενδεχόμενο επέκτασης να παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με την πορεία της αγοράς ενέργειας.

Σε επαφή με τους Ευρωπαίους και τα ΗΑΕ οι ΗΠΑ

Μιλώντας στο Fox News, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ τόνισε ότι ο Πρόεδρος και η ομάδα του, ιδίως ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους ευρωπαίους ομολόγους τους, αλλά και με τους συμμάχους των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και του ευρύτερου Κόλπου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην ανάληψη πρόσθετης δράσης για την ενίσχυση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι προς όφελός τους περισσότερο απ’ ό,τι είναι προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών».