ΗΠΑ: Η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «εξαφανίστηκε»

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ, η οποία μάλιστα ήταν η πολιτική προϊστάμενος του Τζο Κεντ, δήλωσε ενώπιον του Κογκρέσου ότι το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν ουσιαστικά εξαλείφθηκε μετά την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της χώρας.

Όπως ανέφερε κατά τη δημόσια κατάθεσή της, η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Σφυρί του Μεσονυχτίου» οδήγησε στην πλήρη εξουδετέρωση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

«Δεν έχουν γίνει προσπάθειες ανοικοδόμησης»

Σύμφωνα με την ίδια, μετά την επίθεση δεν έχουν καταγραφεί ενδείξεις ότι το Ιράν προσπαθεί να αποκαταστήσει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή να επανεκκινήσει το σχετικό πρόγραμμα.

Η δήλωση αυτή έγινε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τη στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.

Προειδοποίηση για τη Βόρεια Κορέα

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ακρόασης, η Γκάμπαρντ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυραυλικά συστήματα με δυνατότητα να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επισήμανση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Πιονγκγιάνγκ και την εξέλιξη του πυραυλικού της προγράμματος.