Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ρίχνει στις αγορές τεράστια αποθέματα πετρελαίου

«Άμεσα» θα ξεκινήσει η διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου από τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας σε Ασία και Ωκεανία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του φορέα. Η ανακοίνωση, επιπλέον, επισημαίνει λέει ότι τα αποθέματα από την Ευρώπη και την Αμερική θα αρχίσουν να διατίθενται από τα τέλη του Μαρτίου.



Σε ανακοίνωσή της, ο ΔΟΕ χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ως τη μεγαλύτερη συλλογική δράση έκτακτης ανάγκης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, τονίζοντας ότι δημιουργεί ένα σημαντικό και ευπρόσδεκτο «μαξιλάρι» ασφαλείας για την αγορά.



Η απόφαση είχε γνωστοποιηθεί την Τετάρτη, όταν ο οργανισμός ανέφερε ότι θα διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των μελών του. Η ποσότητα αυτή είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τα 182,7 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν απελευθερώσει οι 32 χώρες-μέλη της ΔΟΕ το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, οι μέχρι τώρα δεσμεύσεις των κρατών-μελών φτάνουν συνολικά σχεδόν τα 412 εκατομμύρια βαρέλια από κρατικά, βιομηχανικά και άλλα αποθέματα. Από αυτά, το 72% αφορά αργό πετρέλαιο και το υπόλοιπο πετρελαϊκά προϊόντα.