Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ρίχνει στις αγορές τεράστια αποθέματα πετρελαίου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα διατεθούν 400 εκατ. βαρέλια, ποσότητα υπερδιπλάσια σε σύγκριση με αυτή που είχε αποδεσμεύσει το 2022.
«Άμεσα» θα ξεκινήσει η διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου από τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας σε Ασία και Ωκεανία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του φορέα. Η ανακοίνωση, επιπλέον, επισημαίνει λέει ότι τα αποθέματα από την Ευρώπη και την Αμερική θα αρχίσουν να διατίθενται από τα τέλη του Μαρτίου.
Σε ανακοίνωσή της, ο ΔΟΕ χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ως τη μεγαλύτερη συλλογική δράση έκτακτης ανάγκης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, τονίζοντας ότι δημιουργεί ένα σημαντικό και ευπρόσδεκτο «μαξιλάρι» ασφαλείας για την αγορά.
Η απόφαση είχε γνωστοποιηθεί την Τετάρτη, όταν ο οργανισμός ανέφερε ότι θα διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των μελών του. Η ποσότητα αυτή είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τα 182,7 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν απελευθερώσει οι 32 χώρες-μέλη της ΔΟΕ το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, οι μέχρι τώρα δεσμεύσεις των κρατών-μελών φτάνουν συνολικά σχεδόν τα 412 εκατομμύρια βαρέλια από κρατικά, βιομηχανικά και άλλα αποθέματα. Από αυτά, το 72% αφορά αργό πετρέλαιο και το υπόλοιπο πετρελαϊκά προϊόντα.