«Φωτιά» στο πετρέλαιο: Στα 103 δολάρια η τιμή του Μπρεντ - 42% αύξηση μετά την έναρξη του πολέμου

Κατά 42% εκτοξεύτηκε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ως αποτέλεσμα του οποίου μειώθηκαν κατακόρυφα οι παραδόσεις υδρογονανθράκων από τις χώρες του Κόλπου.

Από τα 72,48 δολάρια που ήταν η τιμή ανά βαρέλι στις 27 Φεβρουαρίου, σήμερα το Μπρεντ έκλεισε στα 103,14 δολάρια. Η τιμή του δηλαδή αυξήθηκε κατά 42% μέσα σε 15 ημέρες και 11% μόνο την τελευταία εβδομάδα.

Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 98,71 δολάρια, με αύξηση 47% από τις αρχές του πολέμου.

«Μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ



Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που βασίζεται σε εσωτερικές συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν υποτιμήσει την πιθανότητα η Τεχεράνη να πλήξει τη ναυσιπλοΐα και τη ροή ενέργειας στο στενό.

Η εκτίμηση ήταν ότι το Ιράν δεν θα ρίσκαρε μια ενέργεια που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και να πλήξει και τις δικές του εξαγωγές. Η εκτίμηση αυτή κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας της 28ης Φεβρουαρίου.

Από τα Στενά του Ορμούζ, τον στενό θαλάσσιο διάδρομο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, διέρχονται καθημερινά περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πρόκειται για σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης και περίπου το 27% του θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την κεντρική αρτηρία του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Η Ουάσιγκτον θεωρούσε ότι η Τεχεράνη δεν θα διακινδύνευε να τη διακόψει. Το Ιράν έκανε ακριβώς αυτό.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη της σύγκρουσης, η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων κατέρρευσε, οι ασφαλιστικές αγορές πάγωσαν και η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε δραματικά, καθώς πλοία δέχονταν επιθέσεις, άλλαζαν πορεία ή αρνούνταν να εισέλθουν στην περιοχή. Το αποτέλεσμα ήταν η μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στη σύγχρονη ιστορία των αγορών.