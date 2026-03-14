Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ - Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο ιρανικό νησί Χαργκ, την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγμα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης και την επίθεση με πύραυλο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν ένα νέο, ιδιαίτερα εκρηκτικό σκηνικό στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Βομβαρδισμός στο νησί Χαργκ - Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ισχυρό αεροπορικό πλήγμα στο νησί Χαργκ του Ιράν, έναν από τους πιο κρίσιμους κόμβους για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιχείρηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ήταν «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής».

«Καταστρέψαμε ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στο Χαργκ, το "κόσμημα" του Ιράν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ επέλεξαν να μην πλήξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού.



Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη για το Στενό του Ορμούζ:



«Αν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να εμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, θα επανεξετάσω άμεσα την απόφαση να μην χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις».



Το Χαργκ αποτελεί στρατηγικό σημείο για το Ιράν, καθώς από εκεί περνά περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Τι χτυπήθηκε στο νησί

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκαν περισσότερες από 15 εκρήξεις στο νησί.



Οι επιδρομές φέρεται να στόχευσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ναυτική βάση και εγκαταστάσεις αεροδρομίου.



Πηγές αναφέρουν ότι οι πετρελαϊκές υποδομές δεν υπέστησαν ζημιές, κάτι που οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν στενά, καθώς ακόμη και μικρές διαταραχές θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Την ίδια ώρα, ιρακινές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη δέχθηκε πυραυλική επίθεση.



Οι πληροφορίες για ζημιές ή θύματα παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο το περιστατικό θεωρείται ένδειξη της ταχείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή.



Η επίθεση σημειώνεται ενώ οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν έχουν επεκταθεί πέρα από τα σύνορα των δύο χωρών, επηρεάζοντας ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

NOW: Smoke and fire seen at US Embassy compound in Baghdad, Iraq after reported Iranian drone attack pic.twitter.com/FeKTpa6LoJ — Rapid Report (@RapidReport2025) March 14, 2026

Σκληρή απάντηση από το Ιράν

Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα στις αμερικανικές επιδρομές. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός της χώρας προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα οδηγήσει σε άμεσες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων εταιρειών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή.



«Οι υποδομές πετρελαίου και ενέργειας όσων συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μετατραπούν αμέσως σε σωρούς στάχτης», προειδοποίησαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι.



Παράλληλα, το Ιράν έχει κατηγορηθεί ότι προσπαθεί να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Ενίσχυση αμερικανικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ φαίνεται να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.



Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί μια αμφίβια δύναμη μάχης με περίπου 5.000 πεζοναύτες και ναύτες.



Η δύναμη θα ηγείται από το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, το οποίο εδρεύει στην Ιαπωνία και συνοδεύεται συνήθως από πολεμικά πλοία ικανά να μεταφέρουν αποβατικά σκάφη και ελικόπτερα.



Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει ένα ευρύτερο φάσμα στρατιωτικών επιλογών, από την προστασία εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ μέχρι πιθανές νέες επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων.

Παγκόσμιες επιπτώσεις και ανησυχία στις αγορές

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.



Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο, καθώς μέσω αυτού μεταφέρεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων.



Η πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων ή διακοπής της ναυσιπλοΐας αυξάνει τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.



Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θύματα και εκατομμύρια εκτοπισμένους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ οι συγκρούσεις επεκτείνονται από το Ιράν μέχρι τον Λίβανο και τον Περσικό Κόλπο.