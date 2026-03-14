Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν επέτρεψε σε ινδικά πλοία τον διάπλου από το Στενό του Oρμούζ

Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα πλοία με ινδική σημαία να περάσουν από Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 ο πρέσβης της Τεχεράνης στην Ινδία Μοχάμεντ Φαταλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον περιορισμό της ναυσιπλοΐας που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε ο India Today στο Νέο Δελχί, ο Ιρανός διπλωμάτης ανέφερε ότι δόθηκε άδεια ασφαλούς διέλευσης σε συγκεκριμένα πλοία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσα ακριβώς επωφελήθηκαν από την εξαίρεση αυτή.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση της Ινδίας, γνωστοποιώντας ότι δύο πλοία που πέρασαν από τα Στενά μεταφέρουν περίπου 92.000 τόνους υγραερίου (LPG) και αναμένεται να φτάσουν σε ινδικά λιμάνια μεταξύ 16 και 17 Μαρτίου.

Νωρίτερα, το CNN είχε μεταδώσει ότι η διέλευση θα μπορούσε να επιτραπεί υπό τον όρο το φορτίο να πωληθεί σε κινεζικά γιουάν, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου.

Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη έχει περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία της κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.