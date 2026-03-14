«Νόμιμοι στόχοι» οι αμερικανικές βάσεις: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με νέα αντίποινα

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν πλέον «νόμιμους στόχους», μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Χαργκ του Ιράν.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim News Agency και έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Προειδοποίηση για επιθέσεις σε αμερικανικές θέσεις

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν θεωρεί «νόμιμο δικαίωμά του» να πλήξει τα σημεία από τα οποία εκτοξεύονται αμερικανικοί πύραυλοι εναντίον ιρανικών στόχων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν λιμάνια, αποβάθρες, περιοχές όπου σταθμεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και πόλεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις κάλεσαν τους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να απομακρυνθούν από περιοχές όπου υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία, προκειμένου - όπως υποστήριξαν - να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Πλήγμα στην αεροπορική βάση Al Dhafra

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το ναυτικό σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση με βαλλιστικούς και cruise πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Al Dhafra.

Η επίθεση φέρεται να εντάσσεται στην επιχείρηση «True Promise 4», στο πλαίσιο της οποίας ιρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, σημεία συγκέντρωσης αμερικανικών στρατευμάτων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με «απόλυτη ακρίβεια».

«Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν»

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να απομακρυνθούν πλήρως οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις από την περιοχή.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι βάσεις των ΗΠΑ αποτελούν, σύμφωνα με την Τεχεράνη, «την κύρια αιτία ανασφάλειας και αστάθειας» στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν κλιμακώνεται

Η νέα απειλή έρχεται μετά το αμερικανικό πλήγμα στο ιρανικό νησί Χαργκ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, σε μια στρατιωτική εκστρατεία που - σύμφωνα με την Τεχεράνη - προκάλεσε σημαντικές απώλειες και καταστροφές σε στρατιωτικές αλλά και πολιτικές υποδομές.

Σε απάντηση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην περιοχή, ανεβάζοντας περαιτέρω την ένταση.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με πιθανές επιπτώσεις τόσο στη διεθνή ασφάλεια όσο και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.