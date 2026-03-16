Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν με πυραύλους και drones κατά τεσσάρων βάσεων των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν πραγματοποίησε τα ξημερώματα (15/03/2026) συντονισμένες επιθέσεις εναντίον τεσσάρων αεροπορικών βάσεων των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones.



Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις στόχευσαν βασικές στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων κέντρα διοίκησης, πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και εγκαταστάσεις αεράμυνας.



«Το Ναυτικό των IRGC εξαπέλυσε ταυτόχρονα ακριβείς και συντριπτικές επιθέσεις εναντίον τεσσάρων αμερικανικών αεροπορικών βάσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση, προσθέτοντας ότι μονάδες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν πολλαπλές τοποθεσίες που συνδέονται με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.





Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι πρόσφατες δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν στόχο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν καταστρέψει περισσότερο από το 80% των στρατηγικών ραντάρ και κρίσιμων εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες αμερικανικές βάσεις.



Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.