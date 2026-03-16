Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την Τεχεράνη - Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι

Νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου κλιμακώνοντας για 17η ημέρα την πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram, οι στόχοι είναι «υποδομές του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη» χωρίς ωστόσο να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι το Ισραήλ προκαλεί ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, καθώς διαπράττει «οικοκτονία», βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη.

«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.

«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές», προειδοποίησε ο κ. Αραγτσί.

Israel's bombings of fuel depots in Tehran violate international law and constitute ecocide.



Residents face long-term damage to their health and well-being. Contamination of soil and groundwater could have generational impacts.



Israel must be punished for its war crimes. pic.twitter.com/K9bU57ZBTC — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026

Ανεστάλησαν εκ νέου οι πτήσεις στο Ντουμπάι

Από την άλλη, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν πάνω από 60 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

Και τα 61 drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος της χώρας, ανέφερε το υπουργείο σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω X.

Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.