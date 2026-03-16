Tα ευρωπαϊκά διλήμματα για το Ορμούζ και η προφητική δήλωση Μητσοτάκη από την Πάφο

Έφτασε η ώρα που τα διλήμματα για το Ορμούζ θα πρέπει να απαντηθούν από τους ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι, μεταξύ μας, καλό θα είναι να αποφασίσουν κάτι γρήγορα πριν τους έρθει ως τετελεσμένο γεγονός από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το εάν δηλαδή θα επεκταθεί (και ενισχυθεί) περαιτέρω η επιχείρηση «ASPIDES» γιατί καλά είναι τα λόγια για την ανάγκη προστασίας του εμπορίου και της ναυσιπλοϊας αλλά κάποιος πρέπει να μπει στη ζώνη της φωτιάς με δυνάμεις και όχι με προθέσεις.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. συναντώνται σήμερα και ίσως από εκεί να έχουμε νεότερα για το εάν και με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα συνδράμει αυτή τη ναυτική αποστολή.

Σας είχα ενημερώσει για την ανησυχία και τα διλήμματα που έχει η Αθήνα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόθεση της διοίκησης Τραμπ να ανακοινώσει διεθνή συνασπισμό για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, βρίσκει την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση αφού η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην περιοχή έχοντας συμμετάσχει σε πολλές και απαιτητικές επιχειρήσεις.

Η απάντηση σε αυτά τα διλήμματα βρίσκεται εν πολλοίς σε αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δηλώσεις που έκανε με τους κ.κ. Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Πάφο κατά την πρόσφατη συνάντησή τους.

«Θα προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους μας να ενισχύσουν την επιχείρηση «ASPIDES» με περισσότερα πλωτά μέσα. Είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε, αλλά θα χρειαστεί και εδώ να αποδείξουμε πιο έμπρακτα την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη...».