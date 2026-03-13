Οι ΗΠΑ στέλνουν το «βαρύ πυροβολικό» στο Ιράν: Σηκώθηκαν τα «αόρατα» Β-2

Σε μια κρίσιμη καμπή φαίνεται ότι μπαίνουν οι εναέριες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, το στρατηγείο που είναι επιφορτισμένο με την επίθεση στο Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με stealth βοβμβαρδιστικά B-2 τα οποία ετοιμάζονται για αποστολή στο Ιράν. Τα πλάνα, προφανώς αρχείου, είναι από νυχτερινή απογείωση των «αόρατων» βομβαρδιστικών, από αεροπορική βάση Whiteman στο Μιζούρι των ΗΠΑ, από όπου επιχειρούν τα B-2.

«Βομβαρδιστικά stealth B-2 απογειώνονται για την εκτέλεση αποστολής στο πλαίσιο της Επιχείρησης "Epic Fury", εξαπολύοντας πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με στόχο όχι μόνο την εξάλειψη της τρέχουσας απειλής του ιρανικού καθεστώτος, αλλά και την εκμηδένιση της ικανότητάς του να ανασυγκροτηθεί στο μέλλον» σχολίασε η US Central Command στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future. pic.twitter.com/ebyUYNnOLo — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Η πρωτοφανής επικοινωνιακή επίθεση των ΗΠΑ με εικόνες από τα αόρατα βομβαδιστικά σκοπό έχει να λειτουργήσει ως προφανές μήνυμα ότι τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν θα ενταθούν τις επόμενες ώρες. Η ανακοίνωση για την απογείων των Β-2 έρχεται την ώρα που το πρακτορείο Reuters καταγράφει μια περίπλοκη διαμάχη στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου για την πορεία και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του πολέμου στο Ιράν, που οδηγεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε αλλαγές στις δημόσιες δηλώσεις του.

Ορισμένοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι προειδοποιούν τον Τραμπ ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε να έχει πολιτικό κόστος για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ ορισμένοι σκληροπυρηνικοί πιέζουν τον πρόεδρο να συνεχίσει την επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με πηγές.

Τα «αόρατα» βομβαρδιστικά B-2 και ο ρόλος τους στα πλήγματα κατά του Ιράν

Τα B-2 Spirit αποτελούν τα πιο προηγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά stealth της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Χάρη στον σχεδιασμό «ιπτάμενης πτέρυγας» και στα ειδικά υλικά απορρόφησης ραντάρ, μπορούν να διεισδύουν σε βαριά προστατευμένους εναέριους χώρους χωρίς να εντοπίζονται εύκολα από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο κύριος ρόλος τους είναι η καταστροφή στόχων υψηλής αξίας, όπως υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες πυραύλων ή πυρηνικές υποδομές. Στον λεγόμενο «πόλεμο των 12 ημερών» τον Ιούνιο του 2025, τα B-2 χρησιμοποιήθηκαν σε αποστολές μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων στο Ιράν, πραγματοποιώντας πλήγματα ακριβείας σε εγκαταστάσεις που θεωρούνταν κρίσιμες για το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το B-2 είναι το μοναδικό αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει τη βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), ένα υπερβαρύ όπλο βάρους περίπου 13,6 τόνων σχεδιασμένο για να διαπερνά δεκάδες μέτρα οπλισμένου σκυροδέματος πριν εκραγεί. Η δυνατότητα αυτή το καθιστά βασικό εργαλείο για την καταστροφή βαθιά υπόγειων οχυρωμένων εγκαταστάσεων.

Ισραήλ: Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Στο μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Irib, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα του. Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι εντόπισε πυραύλους που προέρχονταν από το Ιράν και τα αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν «για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Τελ Αβίβ, όπου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα. Δημοσιογράφοι είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο σημεία, στην πόλη του Τελ Αβίβ. Πλάνα του AFP δείχνουν μια αποθήκη να φλέγεται στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι έκανε έρευνες, χωρίς να βρει κανέναν τραυματία, στα τρία σημεία για τα οποία έλαβε ειδοποιήσεις για βοήθεια αφού σήμανε ο συναγερμός.

Λίγο αργότερα, ο στρατός έκανε λόγο για δεύτερη ομοβροντία ιρανικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει.

Στο Ρισόν ΛεΖιόν, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, από την πτώση συντριμμιών δημιουργήθηκε ένας κρατήρας σε έναν δρόμο. Ένα αυτοκίνητο καλύφθηκε με χώματα και κάτοικοι βγήκαν με τις πιτζάμες για να δουν τι συνέβη.

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, στο Σοχάμ, πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα σπίτι. Ένας Αμερικανός εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν στο σημείο, ο Τζόναθαν Σάκσικ, είπε ότι «χρειάστηκε να απομακρυνθούν οικογένειες», όμως όλοι οι ένοικοι είναι σώοι.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ 12 άνθρωποι.