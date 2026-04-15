Ανησυχία για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Λιποθύμησε στο Μαξίμου - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) ο υφυπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.