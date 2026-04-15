Σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης - Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο υφυπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (15/4).

Αναλυτικά, στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο στις 14:00 αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη χαρακτήρισε ο διοικητής του «Ευαγγελισμού», Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, την κατάσταση υγείας του υφυπουργού Επικράτειας επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι του έγινε εμβολισμός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο 24ωρο είναι σημαντικό ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει σταθεροποιηθεί η υγεία του ή όχι και ανέφερε ότι αυτή την στιγμή είναι διασωληνωμένος και επιβεβαίωσε ότι το πρωί ήρθε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.

Σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.



Στο νοσοκομείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ στις 11:15 έφτασε στον «Ευαγγελισμό» και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, με τον πρωθυπουργό να αποχωρεί λίγο μετά τις 12:00.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, με τους γιατρούς να προχωρούν σε διάγνωση για εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος, η οποία ολοκληρώθηκε στις 13:45, με τα αποτελέσματα να κρίνονται ως καλά από τους γιατρούς.

Ο Υφυπουργός Επικρατείας παραμένει διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του σοβαρή και τα επόμενα εικοσιτετράωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της ανάρρωσής του.