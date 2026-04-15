Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξανά στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετέβη εκ νέου το βράδυ της Τετάρτης (15/4) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των οικείων του Γιώργου Μυλωνάκη και να ενημερωθεί προσωπικά από τους θεράποντες ιατρούς για την πορεία της υγείας του.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο νοσοκομείο στις 20:30 και αμέσως ανέβηκε στον όροφο όπου νοσηλεύεται ο στενός του συνεργάτης, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για ανεύρυσμα, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής του πορείας. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό».

Η νέα επίσκεψη του πρωθυπουργού (είχε πάει στο νοσοκομείο και νωρίς το πρωί) υπογραμμίζει την αγωνία και το προσωπικό ενδιαφέρον για την εξέλιξη της υγείας του κυβερνητικού στελέχους. Στον «Ευαγγελισμό», την ίδια ώρα, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βρέθηκαν ακόμη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ νωρίτερα έσπευσαν στο νοσοκομείο πολλοί υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης από ιατρικές πηγές, ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια αλλαγή στην πορεία της υγείας του. Το (μοναδικό) ιατρικό ανακοινωθέν που έχει εκδοθεί αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».