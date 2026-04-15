Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο για το εγκεφαλικό ανεύρυσμα στον Γιώργο Μυλωνάκη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» επέστρεψε πριν από λίγο ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Συμφωνα με το ρεπορτάζ του FLASH, ο εμβολισμός του αγγείου μετά το ανεύερυσμα που υπέστη ο Μυλωνάκης πήγε καλά. Ο εμβολισμός ανευρύσματος είναι μια ελάχιστα επεμβατική, ενδαγγειακή μέθοδος για τη θεραπεία ανευρυσμάτων εγκεφάλου. Μέσω καθετήρα, τοποθετούνται μικροσκοπικά σπειράματα (coils) πλατίνας μέσα στο ανεύρυσμα για να το απομονώσουν από την κυκλοφορία του αίματος, αποτρέποντας τη ρήξη, συχνά αποτελώντας πιο ασφαλή επιλογή από το ανοιχτό χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Υφυπουργός Επικρατείας παραμένει διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά σοβαρή και τα επόμενα εικοσιτετράωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της ανάρρωσής του.

Αναλυτικά, στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο στις 14:00 αναφέρονται τα εξής: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διοικητή του νοσοκομείου, Αναστάσιου Γρηγορόπουλου, ο κ. Μυλωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίπου στις 09:30, μετά από επεισόδιο έντονης αδιαθεσίας και λιποθυμίας.

Το χρονικό της κατάρρευσης



Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης (15/4), κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μυλωνάκης αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων.

Συγκλονισμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για την κατάρρευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκητο πρωί της Τετάρτης μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση χειρουργική παρέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Στο πλευρό του η κυβέρνηση και η οικογένειά του



Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκονται από νωρίς τα μέλη της οικογένειάς του.

Στον Ευαγγελισμό βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη



Αναμένεται επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν από τη διοίκηση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τις λεπτομέρειες της χειρουργικής επέμβασης και την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού.