Μαρινάκης για Μυλωνάκη: «Κέρδισε την πρώτη μάχη - Θα επιστρέψει σύντομα»

Με λόγια συγκίνησης και αισιοδοξίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημείωσε, η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους συνεργάτες του, αλλά κυρίως για την οικογένεια και τους ανθρώπους του.

«Ο χρόνος πάγωσε»

Στην ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας πως «ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί», μεταφέροντας το κλίμα αγωνίας που επικράτησε.

Τόνισε ότι η σκέψη όλων βρίσκεται δίπλα στον Γιώργο Μυλωνάκη και την οικογένειά του.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τη δοκιμασία, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη κερδίσει την πρώτη «μάχη».

«Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε τονίζοντας πως «οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί του», στέλνοντας μήνυμα στήριξης και ελπίδας για την πορεία της υγείας του.