«Συνέβη μπροστά μας»: Πώς περιέγραψε ο Κωστής Χατζηδάκης τη λιποθυμία του Γιώργου Μυλωνάκη

Συγκλονισμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για την κατάρρευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη το πρωί της Τετάρτης μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαγνώστηκε πως έχει υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα. Νωρίτερα, ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε στο Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας την κινητοποίηση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του FLASH, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε για τον Γιώργο Μυλωνάκη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως σημείωσε σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο προσήλθε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκεί είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.