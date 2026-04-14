Μυλωνάκης για Κύπρο και υπόθεση «Σάντη»: Πρωτοφανής σκευωρία σε βάρος μου, θα κινηθώ νομικά

Την απόφασή του να κινηθεί νομικά κατά του Κύπριου δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και όσων αναπαράγουν τους ισχυρισμούς του, προαναγγέλλει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο κ. Μυλωνάκης σε ανάρτησή του στα social media τονίζει πως άγνωστοι προσπάθησαν να τον εμπλέξουν σε μια «σκοτεινή υπόθεση» με συκοφαντικούς ισχυρισμούς - όπως αναφέρει - και με κατασκευασμένα στοιχεία.

Σημειώνει επίσης πως ο κ. Δρουσιώτης δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη συνομιλία ενός Κύπριου άνδρα που -κάνοντας προφανώς χρήση πολύ εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων- εμφανίζεται να μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου μου, ενώ, όπως γράφει, «είναι ξεκάθαρο, από τη φωνή και μόνο, ότι το πρόσωπο που συνομιλεί δεν είμαι εγώ».

Ο κ. Μυλωνάκης κάνει λόγο για «εις βάρος του εκστρατεία λάσπης» και κάνει γνωστό ότι επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο στον οποίο εξήγησε τα όσα παραθέτει στη δήλωσή του.

«Θεώρησα ότι μετά την επικοινωνία που είχα μαζί του θα ανασκεύαζε. Όμως, όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, επανήλθε με νέα ψέματα, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν και στην Ελλάδα.Για τον λόγο αυτό θα κινηθώ νομικά εναντίον τόσο του ίδιου όσο και εκείνων που επιχειρούν να θίξουν την τιμή και την υπόληψη μου, αναπαράγοντας τα κατασκευασμένα, αρρωστημένα και χυδαία ψεύδη του» σημειώνει ο κ. Μυλωνάκης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη