Ώρες αγωνίας για τον Γιώργο Μυλωνάκη: «Κλείνει» 24ωρο στη ΜΕΘ - Οι κρίσιμες ημέρες

Ολοκληρώνεται σε μερικές ώρες το πρώτο 24ωρο του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης υπεβλήθη χθες το μεσημέρι σε εμβολισμό στον αγγειογράφο του «Ευαγγελισμού», προκειμένου οι θεράποντες γιατροί να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ο ασθενής να εκδηλώσει δεύτερη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Η ανησυχία στους συγγενείς, φίλους αλλά και συναδέλφους του παραμένει, με μέλη της κυβέρνησης να δίνουν και σήμερα το «παρών» στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ειδικότερα, από νωρίς το πρωί βρέθηκε στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος καλαφάτης, ενώ στις 10:30 έφτασαν στο νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/Yw2qPpN5X3 — Flash.gr (@flashgrofficial) April 16, 2026

Κρίσιμες η 6η και η 7η ημέρα νοσηλείας

Με την ολοκλήρωση του πρώτου εικοσιτετραώρου για τον Γιώργο Μυλωνάκη στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» οι θεράποντες γιατροί δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν έχει ήδη σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του, καθώς η κορύφωση του κινδύνου για εκδήλωση εγκεφαλικού οιδήματος σημειώνεται την 6η ή την 7η ημέρα της νοσηλείας.

Σήμερα πάντως είναι πιθανό η διοίκηση του ιδρύματος να εκδώσει εντός της ημέρας το δεύτερο και πολύ σημαντικό ιατρικό ανακοινωθέν για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του πολύ στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συντονίστρια διευθύντρια της ΜΕΘ του Ευαγγελισμού είναι η διακεκριμένη καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου.

Οι στιγμές σοκ στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν σοκαριστικές. Ο Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε χθες «κακή όψη», κατέρρευσε και λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ», της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», είπε φανερά συγκινημένος ο Κωστής Χατζηδάκης χθες λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Ευαγγελισμού. Εκεί άμεσα οι γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχουν να κάνουν με ένα εξαιρετικά βαρύ περιστατικό. Η πρώτη αξονική αποτύπωσε και το πλήρες πρόβλημα, ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ο κ. Μυλωνάκης είχε τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο πολύ γρήγορα οι γιατροί τον διασωλήνωσαν και τον έβαλαν στη ΜΕΘ για να τον σταθεροποιήσουν.

Λίγη ώρα αργότερα έκαναν εμβολισμό του ανευρύσματος , διαδικασία η οποία πήγε καλά.

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που χειρούργησε τον κ. Μυλωνάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων στον AΝΤ1 ότι δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως» και εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την πορεία του εμβολισμού του ανευρύσματος.

Πρόσθεσε ότι «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες», καθώς «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως» είπε.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24 ανέφερε: «Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μία μάχη που δίνει ο οργανισμός. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι «στο εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει. Αν όλα γίνουν εντός μίας ώρας, μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες, δηλαδή ο εγκέφαλος δεν έχει προλάβει να πάθει ζημιά».

Αγωνία στην οικογένεια και στους φίλους και συναδέλφους του

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του κ. Μυλωνάκη βρέθηκε η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε για την κατάστασή του ενώ βρισκόταν στον τηλεοπτικό αέρα και αποχώρησε εκτάκτως.

Ο κ. Μυλωνάκης και η κυρία Μεσσαροπούλου έχουν δύο παιδιά 19 και 16 ετών.

Πέρα από την οικογένεια του υφυπουργού στο πλευρό του βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σχέση των δύο είναι μακρά και βαθιά. Πέραν του ότι ο κ. Μυλωνάκης βρίσκεται στο πλευρό του στο Μέγαρο Μαξίμου, η σχέση τους αποτελεί μία από τις πιο μακρές συνεργασίες που χρονολογείται από το 2012 πριν ο κ. Μητσοτάκης γίνει πρόεδρος της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης πήγε το πρωί στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί από τους γιατρούς και αναχώρησε ύστερα από 45 λεπτά. Επέστρεψε εκ νέου το βράδυ για να ενημερωθεί και να βρεθεί στο πλευρό του συνεργάτη του που ξαφνικά βρέθηκε να δίνει έναν μεγάλο αγώνα.

Επιπλέον, στο νοσοκομείο πήγαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Ζαχαράκη, Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Στέλιος Κουτνατζής και άλλα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Συγκινητικά λόγια από συνεργάτες του

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έγραψε:

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του».