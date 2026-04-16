Μητσοτάκης στη Βουλή: Τοξικότητα, σκανδαλολογία και Μυλωνάκης στο «κάδρο» - Φέρνει θεσμικές τομές

Υπό τη βαριά σκιά του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος τουλάχιστον για τις επόμενες 10 ημέρες θα νοσηλευθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, θα πραγματοποιηθεί το πρωί στη Βουλή η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Αν και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στην κυβέρνηση με το Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι δεν θα ήταν αντίθετος στην αναβολή της σημερινής συζήτησης πετώντας όμως το μπαλάκι στην κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός ήταν τελικώς της άποψης ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει κανονικά από τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε τη συζήτησή της δεν έθεσε θέμα αναβολής.

Στη συζήτηση το παράδειγμα Μυλωνάκη

Όπως σας έχει ενημερώσει και τις προηγούμενες ημέρες ο FLASH, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα προσέλθει στη σημερινή συζήτηση από θέση απολογούμενου, αλλά θα επιχειρήσει να υπερβεί το κλίμα ακατάσχετης σκανδαλολογίας, που, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, καλλιεργεί με συνέπεια εδώ και πολλούς μήνες η αντιπολίτευση και να περιγράψει τις θεσμικές αλλαγές, που έχει ανάγκη η χώρα, προκειμένου να μικρύνει την απόσταση με τα ευρωπαικά standards. Άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν χθες ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τοξικότητας, που αναμένεται να καταγγείλει σήμερα σε πολύ αυστηρό τόνο ο πρωθυπουργός ήταν και οι καταγγελίες του δημοσιεύματος της εφημερίδας «Documento» σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα κινηθεί νομικά.

«Θεσμική φυγή προς τα εμπρός»

Κυβερνητικές πηγές προιδεάζουν ότι η σημερινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «θεσμική φυγή προς τα εμπρός», καθώς αναμένεται να περιγράψει συγκεκριμένες θεσμικές τομές, ικανές να ανατάξουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει μία ισχυρή πρόγευση των προτάσεων της πλειοψηφίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στον απόηχο της προ ημερών πρότασης του περί ασυμβίβαστου ανάμεσα στην ιδιότητα του Υπουργού και του βουλευτή.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει ενώπιον των κομμάτων της αντιπολίτευσης θεσμικές αλλαγές, όπως η καθιέρωση θητειών για τους βουλευτές, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή του πρωθυπουργού δεν είναι μία κίνηση τακτικής, αλλά μια πρωτοβουλία ουσίας.

Ο ίδιος αναμένεται να επισημάνει ότι όλες οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις. Και θα επιμείνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και με βαθιές θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και συνταγματικές ρυθμίσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο επισημαίνουν στενοί του συνεργάτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην πρόθεση της αντιπολίτευσης να εγκλωβίσει την κυβέρνηση σε μια κλειστή, τοξική συζήτηση για τις τελευταίες υποθέσεις.

Όπως, εξάλλου, μεταδίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός δεν θα παραλείψει να δώσει απαντήσεις και σε όλους τους ισχυρισμούς, που διατυπώνει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπενθυμίσει αφενός τις σημαντικές αλλαγές, που επέφερε στο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την ΕΥΠ, αλλά και την εξελίξει διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης του στην ΑΑΔΕ.